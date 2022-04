Le fate ignoranti: nuove immagini della serie nel video di Buttare l'amore di Mina

Ferzan Özpetek ha condiviso il videoclip di Buttare l'amore, da lui stesso diretto, nel quale è possibile vedere nuove immagini de Le fate ignoranti, la serie in uscita su Disney+. Il brano, che guida la colonna sonora dell'opera, è cantato da Mina, con cui il regista turco è tornato a collaborare dopo il film La dea fortuna.

A partire dal 13 aprile, su Disney+ saranno disponibili gli otto episodi de Le fate ignoranti, adattamento tramite il quale Ferzan Özpetek riporta sul piccolo schermo la storia alla base di uno dei suoi film più amati, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001. C'è molta attesa per l'opera che promette di sorprendere tutti coloro che hanno amato il lungometraggio con Margherita Buy e Stefano Accorsi, e che punta a conquistare anche le nuove generazioni e gli utenti internazionali della piattaforma streaming. In attesa di vedere la serie, è finalmente possibile godersi per intero Buttare l'amore, brano interpretato da Mina che farà da colonna sonora alla serie di Özpetek. Nelle scorse ore, infatti, è stato rilasciato il videoclip del singolo tramite il quale la "Tigre di Cremona" decanta in musica, come solo lei sa fare, le tante sfumature dell'amore, compresa la passione ma anche il dolore.

Una collaborazione, quella tra Mina e Özpetek per Le fate ignoranti, che va a suggellare un rapporto di stima ed affetto che lega i due artisti ormai da anni. Il regista turco, infatti, prima di dirigere il videoclip di Buttare l'amore, si è occupato anche della regia dei videoclip di È l'amore (2016) e Luna diamante (2019), brano inciso da Mina e Ivano Fossati ed inserito nella colonna sonora de La Dea Fortuna, acclamato film dello stesso Özpetek.

Per quanto riguarda la serie TV in uscita su Disney+, ricordiamo i tanti attori presenti nel cast: Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Burak Deniz, Carla Signoris, Filippo Scicchitano, Edoardo Purgatori, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot e Giulia Greco. Di seguito, la sinossi della serie: Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.