Le Cronache di Narnia potrebbe essere uno dei film più redditizi degli ultimi anni

Dopo vari disaccordi e accordi falliti, Netflix potrebbe essere pronta a rompere con le strategie del passato e a dare all'adattamento cinematografico de Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig un'uscita nelle sale più sostanziosa.

Dopo aver acquisito i diritti completi della serie di romanzi fantasy di C.S. Lewis in un accordo senza precedenti nel 2018, la Gerwig ha ufficialmente firmato per scrivere e dirigere almeno due film della serie de Le Cronache di Narnia prodotto da Netflix.

Mentre Matthew Aldrich, autore di Coco, è stato coinvolto per contribuire alla stesura della bozza della sceneggiatura, anche se al momento non si sa quale romanzo Gerwig adatterà per primo.

Le Cronache di Narnia di Netflix potrebbe essere un grande successo?

Anna Popplewell, Skandar Keynes e William Moseleyin una scena di The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Poiché Netflix non è riuscita ad assicurarsi i diritti dell'adattamento di Cime tempestose di Emerald Fennell e Margot Robbie dopo che la Warner Bros. aveva acquisito la produzione, Variety riporta che la situazione potrebbe aver portato un altro progetto molto atteso a riorganizzare la propria strategia di distribuzione.

Le fonti suggeriscono che l'attuale status di Greta a Hollywood e la perdita di Cime tempestose abbiano dato alla regista la possibilità di chiedere un cambiamento nella distribuzione, aprendo al suo adattamento de Le Cronache di Narnia una distribuzione globale su 1800 schermi IMAX.

Sebbene ciò sia in linea con quanto riportato in passato, al momento non è chiaro quanto sarà lunga questa finestra di distribuzione nelle sale e quanto il pubblico dovrà aspettare per vedere il film sul servizio di streaming. In alcune recenti dichiarazioni, il CEO di Netflix Ted Saranados ha ribadito di non voler prolungare l'attesa per l'arrivo della saga su Netflix, adducendo preoccupazioni sulle preferenze del pubblico.

Che impatto avrà la distribuzione cinematografica su larga scala per Netflix?

Georgie Henley, William Moseley, Ben Barnes, Anna Popplewell e Skandar Keynes in una scena del film Le cronache di Narnia: il principe Caspian

Le Cronache di Narnia della Gerwig potrebbe essere un successo garantito se dovesse arrivare nei cinema con una grande distribuzione. Sebbene la potenziale uscita nelle sale cinematografiche de Le cronache di Narnia da parte di Netflix possa essere senza precedenti, non si tratta di una discussione nata all'improvviso.

Sebbene abbia ricevuto una corsa limitata di una settimana nelle sale, Glass Onion: A Knives Out Mystery ha lasciato scontenti il regista Rian Johnson e il protagonista Daniel Craig. Secondo quanto riferito, l'attore ha avuto una discussione schietta con Sarandos dopo la prima, in cui ha criticato la decisione di limitare l'uscita nelle sale.

Con il successo al botteghino di Barbie nel 2023, la Gerwig ha dimostrato di essere una regista in grado di attirare il pubblico, tanto che una proiezione nelle sale dei suoi film potrebbe garantire un ottimo profitto. Inoltre, Johnson, Craig e altri registi che ancora spingono affinché la piattaforma di streaming abbracci metodi di distribuzione più tradizionali all'interno delle loro strategie potrebbero sfruttare il suo potenziale successo per spingere il servizio a correre più rischi.

Greta Gerwig ne Lo stravagante mondo di Greenberg

Sebbene sia chiaro che la riluttanza di Sarandos potrebbe ancora costituire un ostacolo al futuro del film diretto dalla Gerwig, Le cronache di Narnia, è difficile negare che il risultato potenziale potrebbe essere complessivamente positivo.

Oltre al comprovato successo della Gerwig, un film fantasy per famiglie dal budget elevato potrebbe offrire la scala ideale per un'uscita IMAX in grado di attrarre molte fasce d'età. Potrebbe, inoltre, essere un banco di prova perfetto per vedere come Netflix riesce a gestire le uscita in sala con standard molto elevati.