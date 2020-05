Le cose che non ti ho detto: il film da oggi è disponibile in streaming

Annette Bening, Bill Nighy e Josh O'Connor sono i protagonisti di Le cose che non ti ho detto, da oggi in streaming: è un dramma sulle nuove opportunità che offre la vita.

Un fulmine a ciel sereno scuote l'esistenza di Grace e Edward, una coppia sposata da tempo nel dramma Le cose che non ti ho detto, disponibile da oggi in streaming su Apple, Chili, Rakuten, Google Play, CG Entertainment, The Filmclub, Infinity, TimVision e Sky Primafila e distribuito da da Vision e Cloud 9.

Le cose che non ti ho detto: una scena con Annette Bening e Josh O'Connor

In Le cose che non ti ho detto (Hope Gap) Annette Bening e Bill Nighy interpretano Grace ed Edward, una coppia sposata da più di trent'anni, entrambi in pensione, che si prepara ad affrontare una svolta drastica nel loro rapporto. I due vivono in una località costiera in Inghilterra e durante un weekend ricevono la visita del figlio Jamie che vive a Londra. In realtà Jamie è stato invitato da suo padre per una ragione ben precisa: dovrà essere di sostegno a sua madre, che sta per lasciare dopo tanti anni di matrimonio.

La notizia arriva coglie di sorpresa Grace, ma la decisione di Edward è irrevocabile e il suo addio la getta nella depressione più profonda. La donna non ha più voglia di dedicarsi all'antologia di poesie sulla quale stava lavorando prima e resta a fissare la porta di casa per ore, con la speranza che suo marito ritorni.

Diretto da William Nicholson, il film è un ampliamento dell'opera teatrale The Retreat from Moscow, scritta dallo stesso Nicholson. Per la storia di Le parole che non ti ho detto Nicholson ha attinto dalla sua esperienza personale (i suoi genitori si lasciarono dopo 33 anni di matrimonio) e ha descritto la sua opera come qualcosa a metà tra "Breve incontro" e "Chi ha paura di Virginia Woolf?"

Le cose che non ti ho detto: una scena con Josh O'Connor

Annette Bening, Bill Nighy e Josh O'Connor sono gli interpreti principali attorno ai quali si muovono le vicende di Le cose che non ti ho detto. Bening, quattro volte candidata agli Oscar, è ricordata come la straordinaria interprete di I ragazzi stanno bene e American Beauty, ma di recente è apparsa in Captain Marvel. Nighy vanta un curriculum straordinariamente eterogeneo, è apparso nella saga dei Pirati dei Caraibi e Underworld, ma anche in Marigold Hotel e I Love Radio Rock, per citare alcuni titoli. Josh O'Connor ha iniziato la sua carriera nel mondo delle serie televisive e di recente è apparso in The Crown, nel ruolo del Principe Carlo.