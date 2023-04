Le cose che non ti ho detto, trama e cast del film di stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 va in on il dramma familiare: Le cose che non ti ho detto: trama e cast del film diretto da William Nicholson

Le cose che non ti ho detto è il dramma familiare che Rai 3 manda in onda stasera in prima serata. La pellicola, diretta William Nicholson è stata scritta dallo stesso regista. Trama, cast e trailer del film.

Le cose che non ti ho detto: Trama

Le cose che non ti ho detto: Josh O'Connor in una scena

La storia segue le vicende di una coppia ormai sposata da quasi trent'anni: Grace ed Edward. I due vivono in tranquillità nella cittadina costiera di Seaford: Grace, da sempre amante della letteratura e della poesia, è in pensione e trascorre il suo tempo lavorando a un'antologia di poesie. Anche Edward è ormai in pensione dopo aver dedicato molti anni all'insegnamento. Vive le sue giornate passando al vaglio le pubblicazioni di Wikipedia, controllando l'attendibilità degli articoli pubblicati e vociferando la sua frequente irritazione per le inesattezze riscontrate, un atteggiamento che a sua volta innervosisce Grace costantemente. Edward e Grace hanno un figlio, Jamie, che vive a Londra; su richiesta del padre, Jamie va a trovare i genitori per il fine settimana. La prima sera del suo arrivo, la cena in famiglia si conclude, come spesso accade, con una lite tra i genitori e Jamie si rende conto a malincuore che il weekend sarà ancora una volta lungo e faticoso da superare.

Le cose che non ti ho detto: Annette Bening, Josh O'Connor durante una scena

Il giorno dopo Grace si reca in chiesa per la messa e Jamie viene a sapere da suo padre il vero motivo che si nasconde dietro il suo invito: ha intenzione di separarsi da Grace e ha chiamato Jamie in supporto morale per sua madre. Come previsto infatti, Grace apprende la notizia con sgomento e incredulità e rifiuta di accettare la realtà dei fatti, convinta che il loro matrimonio non possa finire dopo tanti anni trascorsi insieme.

Le cose che non ti ho detto: una scena del film con Annette Bening, Josh O'Connor

Tuttavia la decisione di Edward è irrevocabile e avendo già fatto i bagagli se ne va senza attendere oltre. Grace è colpita da una forte depressione, abbandona il lavoro sull'antologia di poesie, rimane ore e ore a fissare la porta di casa nella speranza che Edward ritorni sui suoi passi. Jamie prova a far ragionare sua madre, a darle conforto, una speranza per il futuro, ma Grace non ha la forza di reagire dopo che la sua vita è stata sconvolta improvvisamente in maniera così fondamentale. Jamie parla con suo padre, il quale si confida e gli racconta del primo incontro con Grace, sul perchè all'epoca ha intrapreso una relazione con lei e sui motivi che lo hanno portato a troncare il rapporto dopo tanti anni. Grace intanto, grazie all'aiuto di Jamie riesce a liberarsi dall'apatia che l'ha avvolta e piano piano inizia a fare i primi passi verso un futuro incerto ma non privo di opportunità.

Le cose che non ti ho detto è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 03 ottobre 2019. Qui trovate la nostra recensione

Le cose che non ti ho detto: Interpreti e personaggi