Le 1000 vite di Bud Spencer: in esclusiva un video dello speciale su History!

Le 1000 vite di Bud Spencer è lo speciale di History in onda stasera e Movieplayer presenta un video in esclusiva a tutti i fan di Carlo Pedersoli! Pochi conoscono a fondo la sua personalità: l'icona del grande e piccolo schermo, amata da generazioni di spettatori, italiani e stranieri è stato, come è noto, campione di nuoto e pallanuoto, prima di muovere i primissimi passi nel cinema con Alberto Sordi e Mario Monicelli e diventare poi con Terence Hill uno degli attori italiani più amati degli ultimi cinquant'anni.

Bud Spencer e Terence Hill: 10 cose che (forse) non sapete sul duo più tosto del cinema italiano

A novant'anni dalla nascita di Bud Spencer, History (in esclusiva su Sky al canale 407) propone lo speciale Le 1000 vite di Bud Spencer, in onda in anteprima assoluta stasera alle 22.40: il documentario ricostruisce la sua incredibile vita, dall'infanzia a Napoli alle gare di nuoto fino al successo al cinema. Una carriera che l'ha visto dominare i botteghini di tutto il mondo, nonché l'Auditel: un trionfo iniziato con gli spaghetti western di Giuseppe Colizzi e E.B Clucher, proseguito poi con pellicole quali Più forte ragazzi, Altrimenti ci arrabbiamo, Due superpiedi quasi piatti e con il ciclo di Piedone diretto da Steno. Senza dimenticare le collaborazioni con Dario Argento ed Ermanno Olmi.

Ecco il video in esclusiva tratto da Le 1000 vite di Bud Spencer:

Il documentario raccoglie interviste inedite a Bud e a tutta la sua famiglia. Sono proprio la moglie Maria Amato, i figli (Giuseppe, Cristiana e Diamante) e i nipoti (Alessandro e Carlo Jr) a tracciare, attraverso aneddoti e foto private, non solo gli aspetti più famosi ma anche quelli meno noti e più intimi dell'attore partenopeo: dall'amore per la musica che lo ha portato a cantare e a comporre canzoni agli anni in cui Bud visse e lavorò in Sud America, dalla passione per il volo e per il cibo all'incontro casuale con il cinema.

Lo speciale, che si conclude con contributi di fans comuni e con omaggi di street artist come Jorit, utilizza filmati inediti provenienti dall'archivio delle famiglie Pedersoli e Bussi, tra cui i backstage esclusivi dei film di Bud. Si avvale inoltre di interviste a colleghi e amici, tra i quali Nico Fidenco, Lorenzo De Luca (sceneggiatore e biografo di Bud), Guido De Angelis (musicista fondatore degli Oliver Onions) Marisa Laurito, Tullio Solenghi, Alessandro Capone (regista di alcune serie tv con Bud Spencer: Detective Extralarge, I delitti del cuoco), Sandra Zingarelli (figlia di Italo Zingarelli produttore dei film Trinità) e Jerry Calà.

Le 1000 vite di Bud Spencer è prodotto da Amanita Media in collaborazione con Endemol Shine Italy per A+E Networks Italia. La regia è firmata da Alessandro Capone, mentre l'aiuto regia è di Matteo Pianeta. Gli autori sono Giuseppe Colella, Jacopo Sonnino e Andrea Ciccolini. I produttori esecutivi sono Duilio Simonelli, Lucia Lo Russo e Jacopo Sonnino.