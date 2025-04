LDA insultato in albergo: “Mi augurava la morte. Ma non voglio che venga licenziata”

LDA, figlio di Gigi D'Alessio ed ex allievo di Amici 21, ha raccontato un grave episodio vissuto in un hotel a Milano: una dipendente lo ha insultato e gli ha augurato persino la morte.

LDA è uno dei cantanti emersi dalla scuola di Amici 21, noto anche per essere il figlio del celebre artista Gigi D'Alessio. Il giovane cantante è finito recentemente al centro di uno spiacevole episodio, come ha raccontato lui stesso durante un'intervista a Espresso Podcast. Luca - questo il suo vero nome - è stato pesantemente insultato mentre si trovava in un albergo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

LDA racconta l'episodio: "Mi hanno augurato la morte"

Durante il soggiorno in un hotel a Milano, il cantante ha vissuto un momento molto delicato. A causa di una colazione tardiva, aveva ordinato tramite room service, ricevendo inizialmente un trattamento gentile. Poco dopo, però, ha avuto una telefonata inaspettata: dall'altra parte del telefono, ha sentito una voce femminile insultarlo pesantemente.

"Erano le 10:20 e le colazioni erano chiuse, così abbiamo chiamato il room service per ordinare quattro cornetti, una spremuta e un cappuccino. Tutto ok, mi dicono: 'Arriva subito, signor D'Alessio'. Dopo dieci secondi ricevo una chiamata e sento 'quel brutto figlio di put.ana', 'LDA fa schifo', 'ma perché non muore di colesterolo?'", ha raccontato visibilmente scosso.

LDA con il padre Gigi D'Alessio

Per dieci minuti LDA ha ascoltato insulti molto gravi e offensivi. Subito ha contattato la reception dell'hotel, che inizialmente ha faticato a credergli. Dopo una verifica delle registrazioni, è arrivata la conferma: le offese erano partite davvero da un membro dello staff dell'hotel. La situazione si è rivelata ancora più surreale: la chiamata sarebbe partita da un collega della donna che ha insultato LDA.

Il ragazzo, fan sia di lui che del padre Gigi D'Alessio, avrebbe chiamato con l'intenzione di far sentire a LDA ciò che la collega diceva abitualmente su di lui, per smascherarla. "La cosa mi ha toccato molto, non lo nego. Quella colazione poi non l'ho nemmeno mangiata, avevo paura... chissà cosa ci avevano messo dentro. Alla fine mi hanno fatto le scuse", ha concluso LDA, mostrando una certa maturità nonostante l'amarezza dell'accaduto.

Le parole del giovane cantante: "Non voglio che venga licenziata"

Con grande sensibilità, LDA ha infine espresso un pensiero che ha sorpreso molti: "Nonostante tutto, spero che non l'abbiano licenziata. Per stare così tanto arrabbiata con un ragazzo... però farle perdere il posto mi farebbe stare male in qualche maniera", dimostrando che, nonostante tutto, non serba rancore o propositi di vendetta contro la donna