Lawmen: La storia di Bass Reeves, David Oyelowo è il leggendario uomo di legge nel trailer della serie

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Lawmen: La storia di Bass Reeves, che debutterà con due episodi domenica 5 novembre.

Questa prima stagione della serie antologica è interpretata da David Oyelowo, che ne è anche produttore esecutivo, oltre che da Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Donald Sutherland e Dennis Quaid. Tra i produttori c'è anche Taylor Sheridan che espande così il suo racconto americano iniziato con Yellowstone.

Svelando la storia mai raccontata del più leggendario uomo di legge del vecchio West, Lawmen - La storia di Bass Reeves segue il viaggio di Reeves (Oyelowo) e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze dell'ordine come primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi. Nonostante abbia arrestato oltre 3.000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive ed etiche connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua amata famiglia.

Le future stagioni della serie antologica seguiranno altri iconici uomini di legge e fuorilegge che hanno avuto un impatto sulla storia americana.

"Crescendo in Texas, avevo sentito molte storie su Bass Reeves. Erano sempre simili a quelle di un eroe dei fumetti, con una trama incredibilmente fantasiosa, di un uomo di legge armato che inseguiva i fuorilegge più agguerriti del selvaggio West", ha dichiarato Chad Feehan, che ha creato Bass Reeves e ricopre anche il ruolo di showrunner.

"Da qualche parte nella mia infanzia, il mito di Bass si è radicato saldamente nella mia coscienza e non se n'è più andato. Poi un giorno, non molto tempo fa, David Oyelowo mi ha invitato a cena e mi ha spiegato il suo viaggio di sette anni per raccontare la storia di Bass, dove il mito dell'uomo convergeva e si separava dalla realtà, e perché la vita di Bass era più importante che mai".