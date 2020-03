Law & Order: Unità Speciale, Chris Meloni star della serie spinoff

Chris Meloni sarà il protagonista di una nuova serie ordinata dal network NBC ideata come spinoff di Law & Order: Unità Speciale, come ha svelato l'emittente americana oggi con un comunicato.

L'interprete di Elliot Stabler ritornerà quindi in azione nel nuovo progetto prodotto dal prolifico Dick Wolf e in cui si racconterà la storia di un'unità speciale della polizia di New York dedicata alle indagini riguardante il crimine organizzato.

Lo spinoff di Law & Order: Unità speciale con star Christopher Meloni è la prima serie prevista da un accordo stretto da Wolf con la Universal Television.

Matt Olmstead, giò nel team di Chicago P.D., potrebbe diventare autore e showrunner della nuova serie. La storia sarà ambientata nella città di New York, gettando così le basi alla possibilità di crossover e apparizioni di Mariska Hargitay, attrice famosa per la parte di Olivia Benson.

Meloni e Hargitay hanno recitato insieme per 12 stagioni. Il personaggio di Stabler è un agente irlandese-americano che nella serie originale era sposato con Kathy, personaggio affidato a Isabel Gillies, e aveva cinque figli.

Nel mese di gennaio Chris era apparso ancora una volta insieme alla sua "famiglia" di Law & Order in occasione di uno speciale andato in onda su NBC e che ha dato il via alle ipotesi di una nuova serie.