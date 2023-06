Law & Order Criminal Intent: in arrivo un nuovo spin-off ambientato a Toronto

La NBC e Citytv hanno unito le forze e ordinato uno spin-off di Law & Order: Criminal Intent ambientato a Toronto e che prenderà appunto il titolo di Law & Order Toronto: Criminal Intent.

Questo spinoff canadese - composto da 10 episodi della durata di un'ora - seguirà un format già consolidato: una squadra d'élite di detective indagherà su "crimini di alto profilo e corruzione" a Toronto. La produzione dovrebbe iniziare in autunno e la première è prevista per la primavera del 2024. Un rappresentante della NBC ha dichiarato a TVLine che al momento non sono stati confermati altri piani di distribuzione.

L'originale Law & Order: Criminal Intent, ambientato a New York, è durato 10 stagioni e ha avuto come protagonisti Vincent D'Onofrio nel ruolo del detective Robert Goren e Kathryn Erbe in quello della detective Alexandra Eames. D'Onofrio ha recentemente fatto pressione per un revival della serie, twittando che "dipende da voi fan e dal signor Wolf. Mi piacerebbe che io e Kate tornassimo".

Law & Order Toronto: Criminal Intent è la seconda serie internazionale in lingua inglese dell'universo di Dick Wolf. Law & Order: UK, incentrata su detective e procuratori britannici, è andata in onda dal 2009 al 2014 su ITV.