L'attacco dei giganti: il capitolo finale del manga conterrà pagine inedite nella ristampa di giugno

Il manga de L'attacco dei giganti non smette di sorprendere i suoi fan: a una settimana dalla pubblicazione del capitolo finale, la casa editrice ha annunciato che pagine inedite andranno ad aggiungersi alle 51 tavole già esistenti.

Dopo quasi 12 anni Hajime Isayama ha portato a termine la sua opera, ammirata in tutto il mondo e celebrata come uno dei migliori manga mai pubblicati negli ultimi 20 anni. Il capitolo 139, però, che ha messo la parola fine all'avventura di Eren e compagni, ha anche suscitato parecchie critiche da parte di molti fan rimasti delusi da alcune scelte narrative, giudicate troppo frettolose o poco in linea con i personaggi come fin qui tratteggiati.

Tra chi ha già messo in piedi una petizione per chiedere all'autore di riscrivere l'ultimo capitolo, e chi ha paragonato la delusione per il finale de L'attacco dei giganti a quella provata davanti all'ultimo episodio de Il trono di spade, è difficile stabilire quanto sia in effetti frutto di attente analisi e quanto sia invece dovuto a una risposta emotiva da parte di una fanbase che, mese dopo mese, dovrà accettare di essere ormai orfana di personaggi tanto amati e popolari.

A tamponare in parte le critiche è arrivato però l'annuncio a sorpresa dell'editor Shintaro Kawakubo che, durante un'intervista sul canale YouTube del Bessatsu Shonen Magazine, ha svelato che il capitolo 139 sarà arricchito da nuove pagine nella ristampa di giugno, quando in Giappone verrà pubblicato il volume 34 de L'attacco dei giganti, che conterrà i capitoli dal 135 al 139.

Kawakubo ha svelato che in realtà Hajime Isayama è stato molto indeciso sul materiale da inserire nel gran finale del suo manga, ottenendo alla fine dalla casa editrice di poter estendere le classiche 45 tavole, da cui un capitolo de L'attacco dei giganti è solitamente composto, alle attuali 51. Che cresceranno di numero quando il 9 giugno l'ultimo volume arriverà sugli scaffali delle librerie.

Quello che ora i fan si chiedono è se le nuove pagine andranno in effetti a modificare la narrazione del finale. L'editor non si è naturalmente sbilanciato su questo nel corso dell'intervista ma la sua risposta a chi chiedeva un giudizio sul finale di Shingeki no kyojin ("Sono soddisfatto e sono convinto che fosse adatto alla storia") lascerebbe intendere che, nella sostanza, potrebbero arricchire alcuni dettagli ma non cambiare la storia di Eren, Mikasa e compagni.

Per quanto riguarda la serie tv, invece, lo studio MAPPA, in concomitanza con l'uscita dell'episodio 16 de L'attacco dei Giganti 4, ha annunciato che, tra gennaio e marzo 2022, arriveranno nuovi episodi che costituiranno l'effettiva parte 2 della stagione finale.