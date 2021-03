L'attacco dei giganti 4: nuovi episodi in arrivo nel 2022 per la stagione finale (VIDEO)

L'attacco dei giganti 4 non terminerà con la puntata 75: lo studio MAPPA ha annunciato nuovi episodi, in arrivo durante l'inverno del 2022, per la stagione finale della popolare serie anime.

L'attacco dei giganti 4 non finisce qui: nell'inverno 2022 la stagione finale dell'anime tornerà con nuovi episodi. L'annuncio è arrivato davvero a sorpresa da parte dello studio MAPPA alla fine della puntata 75, andata in onda oggi in Giappone.

È stato questo video a far esultare i fan de L'attacco dei giganti in giro per il mondo, e a rendere tutto sommato l'addio a uno dei manga migliori degli ultimi anni un po' meno brutale. Perché, come sanno bene gli assidui lettori dell'opera di Hajime Isayama, il prossimo 9 aprile, dopo quasi 12 anni di serializzazione, sarà pubblicato l'ultimo capitolo di Shingeki no kyojin.

E in base alle informazioni fin qui diffuse, l'episodio 75, andato in onda oggi, 28 marzo, in Giappone, sarebbe dovuto essere il finale di serie. Lo studio d'animazione MAPPA però, con una mossa a sorpresa, ha annunciato che nel 2022 arriveranno nuove puntate (dunque non ci sarà nessun film a concludere la serie animata, come sembrava ormai certo).

Shingeki no Kyojin: un'immagine tratta dall'anime

I 16 episodi subito annunciati della stagione finale, infatti, non avrebbero mai potuto adattare tutto il materiale rimanente del manga. L'attacco dei giganti 4 ha fin qui portato sullo schermo 7 volumi (la media è di circa due capitoli del manga per ciascuna puntata), ma ne restano ancora 5: saranno proprio i volumi dal 30 al 34 (in uscita in Giappone a giugno 2021) dell'opera di Isayama ad essere adattati negli episodi inediti, in arrivo il prossimo inverno (con ogni probabilità tra i mesi di gennaio e marzo 2022).

In Italia quella che lo studio MAPPA ha ufficialmente chiamato L'attacco dei giganti: La stagione finale - Parte 2 dovrebbe andare in onda, come le precedenti, in esclusiva sulle piattaforme streaming Prime Video e VVVVID in simulcast.

E a proposito delle avventure di Eren, Mikasa, Armin e compagni: da martedì 30 marzo 2021 sarà disponibile anche per il pubblico italiano l'episodio 75, Cielo e Terra, in lingua originale con sottotitoli come sempre su Prime Video e gratuitamente su VVVVID.