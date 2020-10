Last Man Standing: la nona stagione della serie con Tim Allen sarà anche l'ultima

La serie comica Fox interpretata da Tim Allen, Last Man Standing, tornerà per la nona e ultima volta sul piccolo schermo a gennaio.

Per Last Man Standing è arrivata l'ora di dire addio al suo pubblico. La serie comica targata Fox, interpretata da Tim Allen, si concluderà con la nona e ultima stagione.

Tim Allen in una foto promozionale della serie Last Man Standing

Come riportato da Hollywood Reporter, Fox ha confermato ufficialmente la fine della serie comica guidata da Tim Allen. Le riprese dei nuovi episodi, che faranno ritorno sul piccolo schermo a gennaio, sono iniziate questa settimana.

"Sono stato fortunato ad aver fatto parte di Last Man Standing", ha commentato Tim Allen, che è anche produttore esecutivo dello show. "Apprezzo tantissimo l'incredibile supporto dei nostri fan in questo quasi decennio. Mentre ci avviciniamo alla nona stagione, mi sento grato per tutto il duro lavoro svolto dal nostro meraviglioso cast e dalla troupe. Avevamo tutti pensato di chiudere i battenti dopo l'ottava stagione, ma insieme a Fox, abbiamo deciso di aggiungere un anno in modo da poter produrre un'intera stagione per creare un addio divertente. Non vedo l'ora di vedere una stagione finale memorabile ed esilarante ".

La nona stagione sarà la terza per Last Man Standing su Fox, passato alla rete dopo sei stagioni su ABC, che ha cancellato la serie per via dell'aumento dei costi di produzione.

Dopo un anno di pausa, Last Man Standing ha debuttato su Fox nel settembre 2018, quando la società madre della Fox era nel bel mezzo della cessione a Disney, che possiede anche la ABC.

"È stato un onore essere la casa di Tim Allen e Last Man Standing", ha detto il presidente della Fox Entertainment Michael Thorn. "Milioni di famiglie hanno apprezzato lo spettacolo perché, forse, si rivedono nei Baxter. L'affetto leale che hanno dimostratoci rivela quanto questa serie abbia significato per loro. A nome di tutti alla Fox, un grande, grande ringraziamento al brillante cast di Last Man Standing, guidato da Tim, Nancy Travis ed Hector Elizondo, nonché agliautori e alla troupe guidata dallo showrunner Kevin Abbott. Tiferemo per loro per tutta la stagione mentre concluderanno un'avventura incredibile."