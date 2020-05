The Resident e Last Man Standing: Fox annuncia il rinnovo delle due serie

Fox ha annunciato il rinnovo per la prossima stagione del medical drama The Resident e della comedy Last Man Standing.

The Resident e Last Man Standing hanno ottenuto il rinnovo per la prossima stagione da parte di Fox.

Il medical drama arriverà quindi a quota quattro stagioni, mentre la comedy salirà a un totale di nove, tre se si contano solamente i cicli di episodi prodotti dal network.

Michael Thorn, presidente di FOX Entertainment, ha dichiarato: "The Resident e Last Man Standing sono delle parti così importanti del palinsesto di Fox e siamo così felici che ritorneranno nella prossima stagione. Vogliamo ringraziare tutti gli sceneggiatori, attori, registi, produttori e membri della troupe di entrambi questi show e, ovviamente, i nostri amici e partner nella produzione di 20th Century Fox Television".

La comedy ha una media di oltre 8 milioni di spettatori sulle varie piattaforme, mentre The Resident sfiora quota 10 milioni.

La serie con Tim Allen racconta la storia di Mike Baxter: un padre di tre figlie che fa i conti con un mondo dominato dalle donne. Nel cast ci sono anche Nancy Travis, Amanda Fuller, Molly McCook, Christoph Sanders, Jordan Masterson, Jonathan Adams, Krista Marie Yu e Hector Elizondo.

The resident è invece ambientato al Chastain Memorial Hospital e racconta le storie del team di medici che vi lavorano. Le star sono Matt Czuchry, Emily VanCamp, Bruce Greenwood, Manish Dayal, Shaunette Renée Wilson, Malcolm-Jamal Warner, Jane Leeves e Morris Chestnut.