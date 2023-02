Last Film Show: il trailer in anteprima del film in uscita il 9 marzo

Ecco il trailer in italiano di Last Film Show, un'anteprima esclusiva della pellicola che arriverà nelle sale cinematografiche il 9 marzo 2023.

Medusa Film Official ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Last Film Show: dopo la calorosa accoglienza al Giffoni Film Festival, dove è stato presentato in selezione ufficiale, il film diretto dal regista indiano Pan Nalin e interpretato dal giovane e talentuoso Bhavin Rabari arriverà nelle sale italiane da giovedì 9 marzo.

Samay è il protagonista di Last Film Show, una fiaba moderna che racconta le avventure di un bambino di nove anni conquistato dalla magia del cinema. Ignaro delle difficoltà e degli ostacoli che gli si porranno davanti, Samay muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni in 35 mm, in un racconto intriso di ricordi, dalle note autobiografiche.

Figlio di un venditore di tè in una piccola stazione ferroviaria dell'India rurale e di una giovane mamma affettuosa che sa cucinare divinamente, il piccolo Samay entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla 'luce'. L'incantesimo del cinema lo prende a tal punto che, i giorni successivi, Samay, invece di andare a scuola, sale sul treno e torna al cinema finché viene buttato fuori dalla sala in malo modo perché non ha il biglietto. Il bambino non si arrende e corrompe il proiezionista del cinema che gli propone uno scambio: Samai potrà vedere i film gratis nella sua cabina di proiezionista in cambio della buonissima cucina della mamma.

Grazie ai racconti e alla fantasia di Samay anche i suoi amici sono colpiti dalla magia del cinema a tal punto da costruire, lontano dagli occhi degli adulti, una rudimentale sala cinematografica. Alla fine, l'intransigente papà capirà l'amore e la passione di Samay per il cinema e lo farà partire alla volta della città per studiare 'la luce'.