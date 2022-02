Lasciami entrare: Nick Stahl nel cast della serie horror

Nick Stahl entra a far parte del cast della serie drammatica horror di Showtime Let the Right One In, ispirata al popolare film Lasciami entrare, unendosi agli interpreti già annunciati Demián Bichir e Madison Taylor Baez.

Nick Stahl in una sequenza di My One and Only

Ispirata al romanzo e al film svedese di successo originale, Let the Right One In è incentrata su Mark (Demián Bichir) e sua figlia Eleanor (Madison Taylor Baez), le cui vite sono state cambiate per sempre 10 anni prima quando la ragazzina è stata trasformata in un vampiro. costretta a trascorrere le giornate al buio, Eleanor vive una vita chiusa, può uscire solo di notte, mentre suo padre fa del suo meglio per fornirle il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita.

Nick Stahl interpreterà il personaggio di Matthew, descritto come "un ex soldato ferocemente leale alla famiglia Logan, il cui aspetto pulito e mite nasconde una ferocia inaudita".

Nel cast della serie anche Anika Noni Rose, Grace Gummer, Kevin Carroll, Ian Foreman e Jacob Buster. Let The Right One In prodotto da Andrew Hinderaker, che sarà anche lo showrunner insieme a Seith Mann.

