L'arte della gioia: la serie di Valeria Golino presentata a Cannes 2024 e dal 30 maggio al cinema

Al Festival di Cannes 2024 verrà presentato in anteprima il primo episodio della serie L'arte della Gioia, diretta da Valeria Golino, successivamente proposta da Vision Distribution in tutte le sale cinematografiche italiane in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno.

Il progetto è prodotto da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film ed è liberamente adattato dal romanzo di Goliarda Sapienza, edito postumo da Einaudi.

Il progetto presentato a Cannes

L'arte della gioia: Valeria Golino sul set

La serie Sky Original L'Arte della Gioia sarà presentata nella selezione ufficiale in anteprima mondiale alla 77ª edizione del Festival di Cannes. Nelle puntate si racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio '900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore rispetto a quella che ha sempre avuto.

Valeria Golino è già stata al festival francese con i suoi film da regista, Miele e Euforia, entrambi selezionati nella sezione Un Certain Regard rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

La regista e co-sceneggiatrice ha dichiarato in un comunicato: "Sono felice di tornare al Festival di Cannes con una masterclass e di poter presentare in anteprima il primo episodio del mio ultimo lavoro. Il Festival di Cannes mi ha sempre sostenuta nel mio percorso da regista e sono orgogliosa che il viaggio de L'arte della gioia cominci proprio qui".

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia, ha dichiarato: "È un grande onore partecipare al Festival di Cannes con L'Arte della Gioia, un progetto per noi importante e ambizioso, che approda in uno dei luoghi più significativi del cinema internazionale. Siamo entusiasti che Valeria Golino abbia scelto Sky per il suo debutto nella serialità, mettendo il suo talento di autrice e regista al servizio di una storia di grandissima intensità e forza. Un racconto dirompente, che dallo scandaloso libro di Goliarda Sapienza rivive nell'interpretazione di un cast straordinario, con in testa la giovane e talentuosissima Tecla Insolia. Una storia con figure femminili forti e coraggiose, simbolo di determinazione e anticonformismo, che siamo orgogliosi di presentare al pubblico".

Viola Prestieri, Produttrice e Founder HT Film ha aggiunto: "È una grande gioia poter mostrare le prime immagini de L'arte della Gioia in anteprima al Festival di Cannes, che ci aveva già accolto con Miele ed Euforia. Siamo felici che Sky ci abbia accompagnato e sostenuto in questa bellissima avventura che dopo Cannes sarà in sala dal 30 Maggio con Vision Distribution".

La trama della serie L'arte della gioia

Scritta da Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, la serie racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Fin dall'infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata.

Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Il suo cammino la conduce poi alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

Nel cast Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Guido Caprino, Alma Noce, Valeria Bruni Tedeschi, Giovanni Bagnasco, e Giuseppe Spata.