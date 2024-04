Cannes 2024: il documentario di Oliver Stone su Lula e il film animato di Michel Hazanavicius nel programma

Oliver Stone presenterà il suo prossimo documentario a Cannes 2024: il progetto fa parte dei nuovi titoli annunciati dal festival, in programma dal 14 al 25 maggio, nella giornata di oggi.

L'organizzazione ha svelato alcune aggiunte alla propria programmazione, svelando il ritorno di alcuni filmmaker che avevano già partecipato al prestigioso appuntamento cinematografico.

I ritorni sulla Croisette

Il regista Oliver Stone presenterà in anteprima Lula, il suo documentario sull'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, in particolare il periodo trascorso in carcere nel 2018 e nel 2019, e il suo successivo ritorno al potere.

Arnaud Desplechin ritornerà al Festival di Cannes con Filmlovers!, in cui riprende il ruolo di Paul Dédalus, apparso recentemente nel film My Golden Days. Il nuovo lungometraggio è il capitolo finale della storia e al centro della trama ci sarà un cinema, dagli anni '60 a oggi.

In concorso ci sarà poi The Most Precious of Cargoes, il primo film animato diretto da Michel Hazanavicius. Al centro della trama ci sarà un ragazzino che viene spinto fuori da un treno destinato a Auschwitz dal padre mentre sta attraversando una foresta polacca, venendo poi trovato dalla moglie di un boscaiolo senza figli. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Jean-Claude Grumberg, che ha firmato la sceneggiatura del progetto insieme al filmmaker.

L'iraniano Mohammad Rasoulof proporrà poi in competizione The Seed of the Sacred Fig.

Emanuel Parvu debutterà inoltre in concorso con il suo terzo film, Three Miles To The End Of The World, al centro della trama c'è un teenager gay intrappolato in un villaggio dove viene emarginato e ostacolato da tutti.

Fuori concorso ci sarà poi il film in costume, con sta Pierre Niney, Il Conte di Monte Cristo, diretto da Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte.

Ecco tutte le aggiunte:

Un Certain Regard

When The Light Breaks - Rúnar Rúnarsson

Niki - Céline Sallette 1st film

Flow - Gints Zilbalodis

Cannes Premiere

Vivre, Mourir, Renaitre - Gaël Morel

Maria - Jessica Palud

Proiezioni speciali

Filmlovers! (Spectateurs) - Arnaud Desplechin

Nasty - Tudor Giurgiu

Lula - Oliver Stone

An Unfinished Film - Lou Ye

Fuori concorso

The Count of Monte Cristo - Alexandre De La Patellière and Matthieu Delaporte

Concorso