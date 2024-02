Larry David aggredisce Elmo dei Muppets in diretta tv, poi si scusa, il presidente Biden solidale col pupazzo

Larry David è stato costretto a scusarsi pubblicamente nel corso della trasmissione Today dopo aver aggredito Elmo di fronte alle telecamere. La star e creatore della serie Curb Your Enthusiasm ha dobuto essere separato dal celebre pupazzo dei Muppets dopo l'improvvisa (ed esilarante) aggressione.

"Oh mio Dio!" ha esclamato la conduttrice Savannah Guthrie, aggiungendo poi, "Larry, stavolta sei andato troppo oltre!"

"Torniamo sul divano e parliamo di come ti senti", ha detto Elmo a Larry David, che ha risposto: "Qualcuno doveva farlo!"

Successivamente l'attore brillante è stato invitato a scusarsi e ha esclamato rivolto alla camera, cercando di trattenere le risate: "Elmo, voglio chiederti scusa, mi dispiace."

"Grazie, Larry. Elmo accetta le tue scuse" ha risposto il pupazzo dei Muppets.

Elmo, la star esistenziale del web

È stata una settimana intensa per Elmo, che inaspettatamente è diventato virale su X dopo aver posto ai suoi follower una semplice domanda: "Come stanno tutti?" Il pupazzo è stato subissato di risposte assai poco rassicuranti.

"Ogni mattina non vedo l'ora di tornare a dormire. Ogni lunedì non vedo l'ora che arrivi venerdì. Ogni singolo giorno e ogni singola settimana per tutta la vita", ha risposto un utente X. Un altro follower ha risposto: "Elmo, sono depresso e al verde".

Anche il presidente Joe Biden ha risposto a Elmo, scrivendo su X: "So quanto sia difficile alcuni giorni spazzare via le nuvole e arrivare a giornate più soleggiate. Il nostro amico Elmo ha ragione: dobbiamo essere presenti gli uni per gli altri, offrire il nostro aiuto al vicino bisognoso e, soprattutto, chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. Anche se è difficile, non siete mai soli".

"Oh! Elmo è felice di averlo chiesto! Elmo ha imparato che è importante chiedere a un amico come sta", ha poi postato il personaggio riferendosi alle risposte piene di ansia. "Elmo tornerà presto a fare il check-in, amici! Elmo vi ama. #Benessere emotivo."