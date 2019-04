L’Aquila - Grandi speranze, nuova serie tv di Rai 1: la visita sul set

L'Aquila Grandi speranze: visita sui luoghi della fiction

E' stata presentata proprio nei luoghi che racconta L'Aquila - Grandi speranze, la nuova serie tv di Rai 1 dedicata alla ricostruzione della città dopo il devastante terremoto del 2009 che ha colpito duramente il territorio d'Abruzzo causando più di trecento vittime, migliaia di feriti e un numero considerevole di sfollati.

Come ha affermato la direttrice di Rai Fiction è stato per loro doveroso presentare questo prodotto nel capoluogo abruzzese, ribadendo il sostegno che la Rai ha sempre dato alle zone terremotate. È stata così organizzata per i giornalisti presenti una visita sul set negli stessi luoghi cin in cui la fiction L'Aquila - Grandi Speranze ha preso vita, proprio lì in quella zona rossa dove il tempo sembra essersi fermato e invece scorre più veloce di prima sotto la spinta della ricostruzione.

Ed è questo che abbiamo percepito, perché tra le macerie e le case così ferite c'è una popolazione che vive e quelle ferite le sana, se ne prende cura e, seppur la guarigione sia un processo lento per natura, non molla e continua a lavorare per strappare la propria città all'oblio, affinché un giorno il centro possa essere di nuovo invaso dal vociare dei suoi abitanti e non solo dal rumore del paziente lavoro degli operai.

In giornata si è tenuta anche la conferenza stampa di presentazione della serie dove tutto questo è stato confermato e ribadito: al centro c'è la città e la sua intenzione di non arrendersi e di riconquistare una quotidianità, normali scene di vita che come ha detto Giorgio Tirabassi ai giornalisti hanno "una nota di contrabbasso tetra" che nella fiction viene rappresentata dai dolori e i traumi dei personaggi.

L'Aquila - Grandi speranze andrà in onda dal 16 aprile per sei prime serate su Rai1. Diretta da Marco Risi vanta nel cast grandi nomi del cinema e della fiction italiana quali Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini.

