L'Apparato Umano: Gary Oldman nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino girato a Napoli

Il Premio Oscar Gary Oldman, visto recentemente in Oppenheimer, reciterà nel nuovo film del regista italiano.

Gary Oldman è entrato a far parte del cast del nuovo film del regista italiano Paolo Sorrentino ambientato a Napoli e che dovrebbe intitolarsi L'Apparato Umano.

Come annunciato in precedenza, il film ruota attorno a un personaggio chiamato Partenope che, secondo le parole di Sorrentino, porta il nome della sua città ma non è né una sirena né la figura mitica legata alla creazione di Napoli.

Il film racconta il viaggio di Partenope dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri, accompagnata da una serie di altri personaggi, sullo sfondo della città natale di Sorrentino, Napoli, con la sua capacità di affascinare e allo stesso tempo di suscitare pericolo.

Non ci sono dettagli sul ruolo di Oldman, che recentemente abbiamo visto nei panni di Harry Truman in Oppenheimer. Altre aggiunte al cast sono Nello Mascia (Nostalgia, Gomorra) e Biagio Izzo.

Tra i membri del cast annunciati in precedenza figurano Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Gary Oldman: "Pensione? Ancora no. Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino"

Girato tra Napoli e l'isola di Capri, il lungometraggio è una coproduzione italo-francese, scritta e diretta da Sorrentino.