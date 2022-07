Gary Oldman: “Pensione? Ancora no. Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino”

Gary Oldman, intervistato durante il Giffoni Film Festival, ha parlato del suo futuro nel mondo del cinema, dei suoi desideri professionali (come lavorare con Paolo Sorrentino), di sua moglie e del fatto che non ha intenzione di recitare fino all'età di 80 anni.

Oldman ha esordito parlando del cinema italiano: "Da spettatore, lo amo. Penso a Rossellini, Pasolini. Non mi è mai capitato in tanti anni di carriera di ricevere proposte da registi italiani, ma devo dire, se succedesse, mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino".

A proposito del suo rapporto con la moglie, la fotografa Giselle Schmidt, l'attore ha spiegato: "Grazie a lei sto vivendo uno dei momenti personali e professionale più felici. Se c'è qualcuno che non è in competizione con te, tutto cambia, la prospettiva è diversa, è bellissimo condividere ideali e passioni".

"Non so se a 80 anni vorrò ancora fare questo. Nel corso del tempo ho acquisto altri interessi, la fotografia, la musica. La recitazione è stata una parte fondamentale, da giovani dai il massimo in ogni scena: la tua vita è là, non c'è altro. Io ho 64 anni, ho cominciato a rallentare il ritmo. Sono felice di godermi i miei cani, la famiglia. Pensione? Mentre lo dico, comincio a lavorare su un nuovo progetto", ha concluso Gary Oldman.