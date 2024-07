Lanterns: ecco quando inizieranno le riprese della serie del DCU

Abbiamo nuovi aggiornamenti sui piani dei DC Studios per Lanterns, tra cui quando e dove verrà girata la serie tv del DCU e qual è il piano attuale per Hal Jordan.

Il mese scorso è stata diffusa la notizia che Lanterns dei DC Studios ha ricevuto dalla HBO un ordine di otto episodi, direttamente a serie. Non essendo più un'esclusiva dello streaming di Max, tutto lascia pensare che questo sia il reboot di Lanterna Verde che abbiamo atteso per oltre un decennio.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) sarà showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl).

Per coloro che non l'hanno seguita troppo da vicino (dopo tutto, sono state programmate diverse iterazioni dal 2011), Lanterns dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

Harry Potter, Welcome to Derry e Lanterns: le serie passano da Max a HBO

Quando inizieranno le riprese di Lanterns

Oggi, Nexus Point News riporta la notizia che la produzione dell'atteso reboot inizierà nel gennaio 2025 e si protrarrà fino a giugno dello stesso anno (il che presumibilmente significa che è possibile una première alla fine del 2025/inizio 2026).

Il sito aggiunge che, mentre i piani originali prevedevano che le riprese di Lanterns si svolgessero nel Regno Unito, la serie si sta preparando a girare ad Atlanta. Si dice anche che il casting sia in corso e, come abbiamo sentito in precedenza, l'idea attuale è che Hal Jordan sia un quarantenne e John Stewart un trentenne più giovane.

La locandina di Lanterna Verde - I Cavalieri di Smeraldo

Poiché il primo è chiaramente destinato a essere una Lanterna Verde veterana, non possiamo fare a meno di chiederci se Parallax sia da qualche parte nel suo futuro. Quanto saranno contenti i fan di vederlo così presto sulla strada dei cattivi è difficile dirlo.

In ogni caso, secondo questo rapporto, "il ruolo di Hal Jordan è destinato a un nome degno di nota. Il casting per Hal Jordan è attualmente la priorità, mentre quello per John lo seguirà. È probabile che si tratti di trovare un duo che abbia chimica".

C'è molta curiosità intorno al progetto e, se i rapporti passati sono da credere, Channing Tatum potrebbe essere in cima alla lista dei desideri dei DC Studios. Una cosa che possiamo dire con certezza è che quest'ultimo aggiornamento probabilmente toglie Glen Powell dalla corsa per vestire i panni di Hal.