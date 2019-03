L'angelo del male - Brightburn: nuovo trailer dell'horror prodotto da James Gunn

L'angelo del male è il nuovo film horror prodotto da James Gunn di cui è stato condiviso un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite dell'atteso progetto che debutterà sugli schermi americani in occasione del Memorial Day.

Il video mostra quanto accade a Brandon Breyer, personaggio interpretato da Jackson A. Dunn, dopo che scopre i suoi poteri, situazione che dà il via a una vendetta personale nei confronti di chi l'ha tormentato in passato e causa dei problemi anche a delle persone innocenti. Il trailer mostra inoltre il simbolo usato dal giovane e la reazione della madre, ruolo affidato a Elizabeth Banks, quando deve affrontare il fatto che suo figlio sta avvicinandosi sempre di più al suo lato oscuro.

Ecco il trailer:

L'angelo del male - BrightBurn, che verrà distribuito nelle sale americane dal 27 maggio, è stato diretto da David Yarovesky ed è stato scritto da Mark Gunn e Brian Gunn. Nel cast di quello che è uno degli horror più attesi del 2019 ci sono anche David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner.

La trama ufficiale del film riporta: cosa accadrebbe se un bambino venuto da un altro pianeta arrivasse sulla terra, ma invece di diventare un eroe per l'umanità, diventasse qualcosa di molto più inquietante?