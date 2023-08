L'angelo del male - BrightBurn stasera su Rai 4: trama e cast del fanta-thriller con Elizabeth Banks

Stasera Rai 4 per il ciclo Alien Action manda il onda L'angelo del Male - Brightburn: trama, cast e curiosità del fanta-thriller con Elizabeth Banks

Rai 4 stasera 1 agosto, in prima serata alle 21:20, per il ciclo 'Alien Action' manda in onda il fanta-thriller dalle tinte horror L'angelo del Male - Brightburn. Il film del 2019 è diretto da David Yarovesky. La sceneggiatura è di Brian e Mark Gunn. La colonna sonora è stata composta da Tim Williams. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'angelo del male - Brightburn: Jackson A. Dunn in una scena del film

L'angelo del Male - Brightburn: Trama

Tori e Kyle Breyer non riescono ad avere un figlio. Una notte, un misterioso evento precipita nei pressi della loro fattoria e miracolosamente di lì a poco nascerà Brandon. Il bambino si rivela riservato ma dotato di intelligenza, eccellendo a scuola, ma non riesce ad essere molto popolare tra i suoi compagni di classe. A sua madre sembra evidente che sia costantemente distratto da qualcosa che si trova nel sotterraneo di una rimessa della fattoria di famiglia, e per di più, scopre di avere una forza sovrumana inaspettata.

Preoccupata per il suo figlio, Tori cerca supporto psicologico, ma ben presto si rende conto che le cose sono molto più complesse di quanto sembrino superficialmente.

L'angelo del male - Brightburn: Jackson A. Dunn in un momento del film

Curiosità:

L'angelo del male - BrightBurn è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 maggio 2019. In Italia è uscito il 23 maggio 2019 grazie a Sony Pictures Entertainment Italia.

La scena dopo i titoli di coda, dove si parla di una creatura metà uomo metà pesce che terrorizza i mari, del personaggio di Frank Darbo/Saetta Purpurea del film Super - Attento crimine!!!, e di una potente strega che soffoca le sue vittime con una corda costringendole a dire la verità, farebbe presagire a possibili sequel che allargheranno il mondo di Brightburn.

L'angelo del male - Brightburn: Elizabeth Banks in una scena del film

Interpreti e personaggi

L'angelo del male - Brightburn: una scena con Jackson A. Dunn

Critica e Trailer

La nostra recensione del film L'angelo del Male - Brightburn

L'angelo del male - BrightBurn è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 57% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10