Brightburn: brutte notizie per il sequel da James Gunn

Ricordate il cinecomic horror del 2019 prodotto da Gunn, non ci sono buone notizie per il sequel

Nonostante fosse stato largamente apprezzato da pubblico e critica, sembra che i fan di L'angelo del male - Brightburn, prodotto da James Gunn, non vedranno il sequel tanto presto.

Il film del 2019, sorta di cinecomic virato in negativo, rispondeva alla domanda cosa accadrebbe se un bambino venuto da un altro pianeta arrivasse sulla Terra, ma invece di diventare un eroe per l'umanità modello Superman, diventasse qualcosa di molto più inquietante?

Rispondendo a un fan che gli chiedeva notizie sul potenziale sequel di Brightburn, James Gunn ha risposto che "al momento non c'è nessun piano per realizzare il sequel".

Il potenziale sequel

Secondo il regista David Yarovesky, se un sequel dovesse essere realizzato, probabilmente approfondirebbe i personaggi che erano stati accennati dal personaggio interpretato da Michael Rooker alla fine del film originale.

"Se dovessimo espandere l'universo di Brightburn in altri capitoli e in altri modi, probabilmente lo faremmo nello stesso identico modo", aveva detto Yarovesky a Collider all'epoca, "in totale segretezza, per poi rilasciare a un certo punto un trailer cinematografico che vi faccia capire quale potrebbe essere la nuova direzione".

L'angelo del male - BrightBurn incassò circa 32 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 10 milioni, rivelandosi quindi un successo, seppur non entusiasmante.