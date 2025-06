L'amore che non muore: clip esclusiva del film con Adèle Exarchopoulos, al cinema dal 5 giugno

L'amore giovane (e non solo). L'attore e regista Gilles Lellouche racconta una passione bruciante nata sui banchi di scuola in L'amore che non muore, dramma sentimentale interpretato dalle star Adèle Exarchopoulos e François Civil, e dalle loro versioni giovani Malik Frikah e Mallory Wanecque, al cinema dal 5 giugno con Lucky Red.

Una clip esclusiva presentata da Movieplayer.it anticipa i toni del film svelando il primo incontro tra Jackie e Clotaire, con il giovane "teppista" impegnato, con gli amici, a prendere in giro i ragazzi che scendono dal bus per entrare a scuola e lei che lo affronta senza paura, insultandolo davanti a tutti.

La sinossi

La storia d'amore tra Jackie e Clotaire nasce negli anni '80, quando i due ragazzi, entrambi originari di una cittadina nel nord della Francia, si incontrano a scuola. Lei studia, lui perde tempo bighellonando in strada. I loro destini si incrociano e si innamorano perdutamente, anche se la vita fa di tutto per tenerli lontani.

Tratto dal romanzo di Neville Thompson, campione di incassi in Francia, il film di Gilles Lellouche racconto di un amore sfrenato e impossibile, come rivela la nostra recensione de L'amore che non muore. Come si legge nelle note, "con un ritmo incalzante e sulle note di una colonna sonora che riporta lo spettatore agli anni '80 e '90, Lellouche racconta un primo amore di periferia bruciante e totalizzante, incarnato dai volti di Adèle Exarchopoulos e François Civil. Un film senza mezze misure che gioca con i generi spaziando dal melodramma al crime, dalla commedia al musical, tenero e folle, struggente e rabbioso, straripante di emozioni e colori, pieno di energia e di vita".