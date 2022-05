L'amico trans di Amber Heard su Johnny Depp: "L'alcol faceva emergere un lato molto brutto di lui"

Io Tillett Wright, un amico trans di Amber Heard e Johnny Depp, ha detto di essere stato l'unico a rimanere in contatto con entrambi non appena sono iniziati i loro problemi di coppia: secondo Wright l'alcol faceva emergere un lato brutto della star di pirati dei Caraibi.

Io ha ricordato che una volta ha trovato la Heard che piangeva in casa mentre Johnny era in piscina con un bicchiere di whisky: "Depp ha insultato sua moglie dicendo che tutto quello che aveva era il suo aspetto, che non aveva talento e che quando le sue tette inizieranno a cadere e la sua faccia diventerà piena di rughe nessuno sarà interessato a lei. Quindi è meglio che trovi un altro modo per sopravvivere. Cose del genere."

"L'alcol faceva emergere un lato molto brutto di lui", ha detto Wright a proposito della star di Blow, aggiungendo anche che Depp si vergognava della sua dipendenza da alcol e droghe: "Mi ha raccontato di aver iniziato a drogarsi da bambino e che non gli piace molto essere sobrio."

"Marilyn Manson e Paul Bettany sono venuti a trovarci una sera e ricordo che c'era una grande quantità di cocaina e alcol sul tavolo. Non so se Bettany abbia fatto uso di cocaina ma Manson e Depp ne hanno usata davvero tanta quella sera", ha concluso Io Tillett Wright.