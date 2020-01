L'amica geniale: trama della quinta e sesta puntata, stasera su Rai2 in replica

L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la quinta e sesta puntata della passata stagione, che la RAI sta trasmettendo in replica, nell'attesa che i nuovi episodi debuttino sul primo canale, a febbraio 2020, in anteprima mondiale.

La trama della quinta puntata, che si intitola "Le scarpe", ci porta al cospetto di Lenù alle prese con un'importante decisione da prendere: continuare a stare con Gino nonostante l'amore per Nino, o lasciarlo? Sarà una scelta importante e non solo per la sua vita sentimentale: per Elena, sempre carente di fiducia in se stessa e nei propri mezzi, significa molto nel percorso del progressivo recupero della propria autostima. E il premio per la decisione presa e il traguardo raggiunto sarà il suo primo bacio. Lila, dal canto suo, è sempre più concentrata sui progetti lavorativi: insieme a Rino ha avuto un'idea geniale che potrebbe davvero permettere, questa volta, un salto di qualità all'umile attività del padre. A rovinare un momento importante, però, potrebbe essere proprio la vita sentimentale: non è un mistero che Marcello Solara sia innamorato di lei, ma Lila si trova in seria difficoltà di fronte alle sue avances sempre più insistenti.

L'amica geniale: Elvis Esposito e Gaia Girace in una scena

Con la trama della sesta puntata, "L'isola", insieme a Elena andiamo a Ischia, con il solo scopo di raggiungere il grande amore Nino Sarratore. Scoprirà una dimensione di vita e lati del proprio carattere che aveva sempre ignorato, vincendo la timidezza e riuscendo a farsi avanti con Nino. Scoprirà in lui un ragazzo introverso e gentile, caratterialmente molto simile a sé, e le lunghe ore trascorse insieme porteranno, alla fine, a qualcosa che Elena non osava forse neppure sperare. Ma la spensieratezza della sua prima vacanza non potrà farle dimenticare l'amica, rimasta a Napoli per lavorare. Sarà la stessa Lila, infatti, a cercarla e a chiederle aiuto: le attenzioni pressanti di Marcello sono ormai ingestibili, Lila ha bisogno di una mano per liberarsene. La puntata, alla sua prima messa in onda, un anno fa, fece parecchio discutere per via della censura applicata dalla RAI a una scena di violenza.

Prodotta da Rai Fiction e dall'americana HBO, la serie tv L'amica geniale è la trasposizione del primo volume della quadrilogia scritta da Elena Ferrante ed è composta da 8 episodi, tutti diretti da Saverio Costanzo e scritti dallo stesso regista, da Francesco Piccolo e Laura Paolucci con la supervisione della stessa Ferrante.

La seconda stagione andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 10 febbraio.