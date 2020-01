L'amica geniale: trama della terza e quarta puntata, stasera su Rai2 in replica

L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con le repliche della prima stagione in attesa della seconda, in arrivo a febbraio su Rai1: la trama della terza e quarta puntata.

L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la terza e quarta puntata della passata stagione, che la RAI sta trasmettendo in replica, nell'attesa che i nuovi episodi debuttino sul primo canale, a febbraio 2020.

La trama della terza puntata, Le metamorfosi, ci porta negli eventi immediatamente successivi alla morte del terribile Achille Carracci (Antonio Pennarella), il potente e cattivo del rione, che vedono l'ascesa della famiglia concorrente, i Solara, proprietari del bar del quartiere. Ben più importante, però, è il cambiamento che Elena vede attuarsi giorno per giorno sul suo corpo: la crescita del seno, i brufoli, i primi peli da eliminare. Ma a pesare di più è un'assenza: quella della sua amica Lila nella nuova scuola, che sarà causa di un drastico calo dei voti in pagella.

Lila dal canto suo ha trovato una nuova missione: dopo essere stata costretta a lasciare la scuola per dedicarsi al lavoro nella bottega del padre, il suo unico scopo è diventato capire come racimolare più soldi, nella convinzione che sia il conto i banca a sancire il livello di rispettabilità delle persone. Non dimentica, però, la sua amica Lenù, ed è per questo che, accortasi delle difficoltà di quest'ultima nella nuova classe delle medie, deciderà di aiutarla negli studi di latino, consentendole di ottenere di nuovo gli ottimi risultati a cui era ormai avvezza.

La trama della quarta puntata, La smarginatura, compie un nuovo salto temporale: Elena ha concluso le scuole medie e si appresta a frequentare il ginnasio. Riflette sempre più spesso sul fatto che, nonostante non sia stata altrettanto fortunata, Lila continua non solo ad essere il suo unico appoggio, ma anche quella persona determinata e forte che era stata fin da bambina. In più sta diventando una bella ragazza, cosa di cui si accorgeranno presto anche Marcello Solara, il figlio del nuovo boss del quartiere, e Stefano Carracci, figlio del vecchio boss don Anchille: a chi deciderà Lila di concedere la propria attenzione? Anche per Elena è cominciata la stagione dell'amore, ma la sua proverbiale insicurezza, che l'ha spinta, da bambina, a non accettare la proposta del suo grande amore Nino Sarratore, la spingerà ad accettare la corte di Gino, un giovane di buon cuore ma senza grandi potenzialità.

Prodotta da Rai Fiction e dall'americana HBO, la serie tv L'amica geniale è la trasposizione del primo volume della quadrilogia scritta da Elena Ferrante ed è composta da 8 episodi, tutti diretti da Saverio Costanzo e scritti dallo stesso regista, da Francesco Piccolo e Laura Paolucci con la supervisione della stessa Ferrante.

La seconda stagione andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 10 febbraio.