L'amica geniale 4: Elena e Lila di nuovo insieme nel trailer dell'ultima stagione

L'amica geniale 4, che racconterà gli eventi al centro del romanzo Storia della bambina perduta scritto da Elena Ferrante, sarà l'ultima stagione del progetto co-prodotto da HBO e Rai, di cui è stato condiviso il trailer.

Le puntate arriveranno l'11 novembre sugli schermi italiani, mentre su quelli americani il debutto è previsto a partire dal 9 settembre.

Cosa racconterà l'ultimo capitolo

Gli episodi saranno ambientati negli anni '80 e seguiranno Elena e Lila ormai adulte. I ruoli delle due protagoniste nell'ultima stagione della serie L'amica geniale saranno interpretati dalle attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

Elena è tornata a Napoli ed è nuovamente coinvolta sentimentalmente con Nino Sarratore, dopo essere diventata una scrittrice di successo e avere avuto un matrimonio che si è conclusa da poco.

Lila invece non si è mai allontanata dalla città, facendo i conti con problemi in famiglia e rapporti camorristici, trasformandosi poi in un'imprenditrice nel campo dell'informatica. La sua posizione, unita al suo eterno fascino, la rende una delle persone più temute e rispettate nel rione, elemento che la farà entrare in conflitto con i fratelli Solara.

Da L'amica geniale a La vita bugiarda degli adulti: Elena Ferrante e la vita geniale di parole oscure

Le due amiche si ritroveranno a vivere di nuovo nello stesso quartiere e faranno i conti con numerosi problemi personali e sul lavoro, con tradimenti, scomparse e disastri naturali, il tutto mentre l'Italia sta avvicinandosi alla fine di decenni di violenza politica e disordini sociali.

Tra gli interpreti dell'ultima stagione ci saranno inoltre Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore, Stefano Dionisi che sarà Franco Mari, Pier Giorgio Bellocchio nei panni di Pietro Airota, Lino Musella che interpreta Marcello Solara, Edoardo Pesce che è Michele Solara, Sonia Bergamasco nel ruolo di Maria Rosa Airota, Eduardo Scarpetta che è Pasquale Peluso, Anna Rita Vitolo che interpreta Immacolata Greco, e Daria Deflorian che ha il ruolo di Adele Airota.

Le dieci puntate sono dirette da diretti da Laura Bispuri e saranno trasmesse dalla Rai durante cinque serate.