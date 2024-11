L'amica geniale: il tuo segno zodiacale svela quale personaggio sei

Riservati come Lenù, magnetici come Lila o idealisti come Pasquale? Scoprite quale personaggio della serie rappresenta meglio il vostro segno zodiacale con il nostro oroscopo della serie HBO e Rai.

Finalmente ci siamo: dopo aver conquistato il Tribeca Film Festival di New York è arrivata su Rai 1 L'amica geniale, in prima serata. La quarta e ultima stagione, tratta dal romanzo Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, scava nelle vite adulte di Lila e Lunù e ci mostra una Napoli degli anni '80 vivace e colorata, in cui le protagoniste si confrontano con nuovi equilibri, vecchie ferite e tutto il peso di scelte passate.

Marcello Solara e Lila

La posta in gioco è alta, l'intricato legame tra Elena e Lila evolve in modi inaspettati mentre ciascuna affronta le proprie sfide personali. Il passaggio all'età adulta è sottolineato anche dal cambio di cast: questa volta è Alba Rohrwacher a vestire i panni di Lenù mentre Irene Maiorino dà il volto a Lila. E il più odiato di tutti? Quel Nino Sarratore che è il grande (e tossico) amore di Elena? A raccogliere la "croce" è Fabrizio Gifuni, perfetto per interpretare l'ambiguità di uno dei personaggi più detestati dell'intera letteratura.

Sono proprio i personaggi con le loro tante stratificazioni a rendere grande L'amica geniale. Li amiamo e amiamo anche odiarli e il perché è semplice: sono veri, reali, tangibili. E qui entra in gioco l'astrologia: chi non ha mai cercato di scovare somiglianze e differenze tra il proprio carattere e quello dei protagonisti della serie? Vi sentite riservati e ambiziosi come Lenù o indomabili e magnetici come Lila? E il fiammifero più corto (Nino Sarratore, of course) a chi toccherà? Ecco allora l'oroscopo de L'amica geniale: sarà il vostro segno zodiacale a svelarvi qual è il vostro alter ego nell'universo di Ferrante.

Ariete - Marcello Solara

Marcello Solara è impulsivo, tenace e non si ferma davanti a niente e nessuno per ottenere quello che vuole. Proprio come l'Ariete. Dotato di una personalità travolgente e ambiziosa, non accetta rifiuti, soprattutto quando si tratta di Lila per cui ha una vera ossessione. Se siete del segno dell'Ariete condividete con il criminale numero uno del rione l'energia, la determinazione e l'intraprendenza. Ma attenti a non spingervi troppo oltre.

Toro - Stefano Carracci

Stefano Carracci

Stefano Carracci incarna il bisogno di stabilità del Toro, di cui fa emergere però i lati più spigolosi e negativi. Inizialmente rispettoso e gentile, il suo amore per Lila si trasforma in gelosia e possessività. Stefano cerca sicurezza nelle sue relazioni e difende con forza il proprio spazio, a volte esagerando. Appello a tutti i Toro in ascolto: proteggere il partner è nobile, soffocarlo no. Prendetene nota.

L'amica geniale 4, intervista ad Alba Rohrwacher e Irene Maiorino: "La vera storia d'amore? Tra Lila e Lenù"

Gemelli - Nino Sarratore

Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore

Eccolo qua, Nino Sarratore non può che essere un Gemelli. Nino è affascinante, un comunicatore nato, un intellettuale. Come tutti i Gemelli è attratto del nuovo ed è sempre alla ricerca di stimoli, ma si dimostra incostante e sfuggente. Per non dire maledettamente egoista e manipolatore. Il suo più grande bisogno è quello di sentirsi libero e quindi, consapevole del suo fascino, spesso prende quello che vuole e fugge dalle responsabilità. Proprio come Nino, gli esponenti di questo segno sono a volte volubili, non riescono a fermarsi e mantenere una sorta di stabilità. Quindi ricordate, essere degli spiriti liberi può portare a qualche complicazione in amore.

Cancro - Antonio Cappuccio

Antonio e Lenù

Antonio, con il suo carattere protettivo e sensibile, rappresenta benissimo il segno del Cancro. Estremamente leale e legato alla sua famiglia, Antonio è pronto a tutto per proteggere chi ama. Come Cancro probabilmente vi riconoscete nella sua dolcezza e anche nella sua fragilità. Attenzione però: questo segno tende all'emotività e, come Antonio, il rischio è quello di lasciarsi trasportare troppo dai sentimenti.

Leone - Lila Cerullo

Gaia Girace in una scena della seconda stagione

Lila è fiera, carismatica, coraggiosa. Una vera rappresentante del segno del Leone. Nello zodiaco è noto per essere al centro della scena e proprio come la protagonista de L'amica Geniale affascina e intimorisce. Nonostante le difficoltà, Lila si distingue nel rione fin da subito grazie alla sua determinazione e a un'audacia a volte troppo sconsiderata. Aspetti di un carattere di cui è difficile comprendere le sfumature. Lila non si lascia influenzare dagli altri, va dritta per la sua strada e affronta le sfide con forza. Il rischio di essere delle leonesse è solo uno: non tutti sono disposti a farsi da parte per lasciarvi la tua luce. E ancora meno quelli che vi capiscono fino in fondo. Insomma, gli Enzo Scanno sono più unici che rari.

Vergine - Lenù (Elena Greco)

Elena Greco (Margherita Mazzucco)

Elena, la disciplinata, perfezionista, riflessiva Lenù incarna il lato analitico della Vergine. Sempre alla ricerca di miglioramento personale, la seconda protagonista della tetralogia di Elena Ferrante affronta la vita con un'attenzione maniacale ai dettagli e una costante introspezione. Se è vero che questi due aspetti del suo carattere non le hanno concesso, nella vita, troppa serenità, è anche vero che le hanno permesso di diventare una scrittrice affermata e realizzarsi. Care Vergini, forse avete notato tratti simili e vi riconoscete nel suo voler tenere tutto sotto controllo, ma attente a non mollare tutto per un Sarratore qualsiasi!

Bilancia - Gigliola Spagnuolo

La famiglia Spagnuolo

Vanitosa e desiderosa di amore, equilibrio e armonia. Gigliola Spagnuolo rappresenta il segno della Bilancia, sempre alla ricerca di bellezza, ma anche di una certa accettazione sociale. E soprattutto Gigliola sogna una vita felice, come tutte le bambine e poi ragazze del rione. L'ingenuità, spesso ma non sempre, è il grande nemico da sconfiggere e porta lei e tutte le Bilancia a rimanere deluse nello scontro con la realtà. Ma a questo c'è rimedio: cercate di non idealizzare troppo chi vi circonda e rimanete con i piedi per terra, magari evitando di farvi terra bruciata intorno.

Scorpione - Michele Solara

Una scena de L'amica geniale

Il misterioso Michele Solara, villain numero 1 del rione insieme al fratello Marcello, incarna i tratti più profondi dello Scorpione. Il suo carattere oscuro, manipolatore e a volte crudele è il riflesso della passionalità e del desiderio di controllo di questo segno. D'altronde Michele non ha mai nascosto la sua attrazione per Lila e dalle sue gesta si intuiva nemmeno troppo velatamente la volontà di chiuderla in una gabbia dorata. Quindi, cari Scorpione, almeno voi cercate di tenere a bada la vostra natura perché il potere non è sempre una cosa positiva.

Sagittario - Rino Cerullo

La famiglia Cerullo

Il fratello di Lila, Rino, è irrequieto ed energico e ha una voglia irrefrenabile di esprimere se stesso, di mostrare chi è, cosa è in grado di fare. Soggiogato dalle grinfie di un padre-padrone, ciò che vuole più di tutto è la sua indipendenza. Che segno potrebbe mai essere, allora, se non il Sagittario? Entrambi sono entusiasti, sempre alla ricerca di nuovi progetti. Ma Rino paga cara la sua impulsività, che lo porta a fare scelte sbagliate dalle quali non si può tornare indietro. I Sagittari come lui devono fare solo una cosa: pensare fino a dieci prima di buttarsi a capofitto in qualcosa. Impossibile, dite? E allora cercate di non perdere almeno il controllo della situazione.

Capricorno - Enzo Scanno

Enzo e Lila

Il Capricorno è il segno della perseveranza e della stabilità. Chi meglio di Enzo Scanno incarna queste due caratteristiche? Quota positiva de L'amica geniale, Enzo è in odore di santità. C'è sempre stato: con il suo carretto all'angolo della strada o come compagno di vita che nulla chiede e nulla pretende. La sua è una presenza che infonde sicurezza e forza. Enzo non smette mai di lavorare duramente per elevarsi e migliorare la sua vita. Pratico e riservato, mostra il lato più disciplinato di questo segno e ci ricorda che al mondo esistono anche persone buone. Quindi per voi del Capricorno niente da dire, se non: continuate così.

Acquario - Pasquale Peluso

Una scena della seconda stagione

L'Acquario, come Pasquale, è idealista e vuole un mondo migliore in cui vivere. È sempre in cerca di giustizia e di valori autentici, ripudia fortemente l'ipocrisia e l'omertà in modo anche violento. Senza accorgersi che, in una certa misura, nessuno è esente entrambe le cose, nemmeno lui. Pasquale mette le sue idee e i suoi amici davanti a tutto, non si lascia influenzare dai pregiudizi e combatte per il cambiamento. Il risvolto della medaglia è una certa intransigenza che lo porta ad allontanarsi dalle persone care per difendere i propri valori. Ne vale la pena?

Pesci - Alfonso Carracci

L'amica geniale

Questa quarta stagione de L'amica Geniale sarà la stagione di Alfonso Carracci e di lui scopriremo molte più cose. Il più piccolo dei Carracci simboleggia il segno dei Pesci: sensibile e dalla grande complessità interiore ha una natura empatica che porta a diventare un grande amico di Lila. Di cui diventa specchio e riflesso. Ma Alfonso è soprattutto alla ricerca della sua identità in un mondo gretto, chiuso e violento come quello del rione. Pesciolini, con lui condividete la capacità di comprendere gli altri in modo profondo e la tendenza a sognare una vita migliore. Ma attenzione a non perdervi nel dedalo delle vostre stesse emozioni.