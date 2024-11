L'amica geniale 4: chi è Irene Maiorino, l'attrice napoletana che interpreta Lila

Grande attesa per il debutto de L'amica Geniale 4. La serie - nata da una collaborazione tra Rai Fiction e la HBO - torna in Italia (e su Rai 1) da stasera in prima visione tv. Una saga che racconta la città di Napoli dal secondo dopo guerra fino ai giorni nostri attraverso le storie di Lila e Lenù. Nell'ultima stagione le due amiche, ormai adulte, sono interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, che presta il volto a Lila. Per l'attrice, originaria di Napoli, questo è il ruolo della consacrazione.

Dal Commissario Riccardi a Gomorra: dove abbiamo già visto Irene Maiorino

Nasce a Napoli il 6 settembre del 1985. Fin da quando era una bambina ha una passione per la recitazione che, successivamente, ha declinato negli studi. Segue vari corsi mentre studia ancora al liceo e poi dopo il diploma frequenta il DAMS a Roma. Esordisce nel film d'esordio del regista Andrea Zuliani dal titolo L'ordine delle cose. Col tempo arrivano i ruoli importanti che fanno conoscere e apprezzare le doti recitative di Irene Maiorino.

L'amica geniale 4, da stasera su Rai 1 l'ultima stagione: la trama, il cast, quante puntate sono in totale

Dal film Io non ci casco del 2008 fino alle grandi fiction italiane. Importante, infatti, è la sua partecipazione alla seconda stagione di Gomorra, in cui era la moglie del braccio destro di Ciro di Marzio. Arriva poi un'altra produzione Sky, 1994, dove interpreta Alessandra Mussolini. Passando poi per Il Commissario Riccardi, Il Bello delle donne...qualche anno dopo e I Bastardi di Pizzofalcone. L'arrivo in L'amica geniale è il coronamento della sua carriera. "Lila è stata una sfida affascinante e a tratti destabilizzante", ha rivelato in una recente intervista. "C'è qualcosa di profondo e misterioso in lei che ho dovuto scoprire gradualmente. Vive un costante conflitto interno, tra l'essere parte della sua comunità e il desiderio di evadere", ha ammesso.

Si conosce invece poco rispetto alla vita lontano delle scene di Irene Maiorino. Non si sa se sia single o fidanzata. Attualmente vive a Roma ma non ha mai dimenticato le sue origini napoletane tanto da tornare nella sua città natale più volte all'anno.