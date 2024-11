L'amica geniale 4, da stasera su Rai 1 l'ultima stagione: la trama, il cast, quante puntate sono in totale

Comincia in questo lunedì 11 novembre, in prima serata su Rai 1, L'amica geniale 4, ultima stagione della serie, co-prodotta con HBO, tratta dai romanzi di Elena Ferrante: la trama, il cast, per quante settimane ci farà compagnia.

È arrivata la fine anche per Lila e Lenù, le due creature nate dalla penna di Elena Ferrante, ora protagoniste de L'amica geniale 4, ultima stagione della serie tv co-prodotta da Rai ed HBO. Si parte stasera su Rai 1 alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, con Storia della bambina perduta, dal titolo del romanzo che conclude la tetralogia.

L'amica geniale: trama della prima puntata

Nei primi due episodi, in onda lunedì 11 novembre, ritroveremo le due protagoniste ormai adulte, con viete piene di cadute e rinascite. Elena, ormai scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora sta tornando a Napoli per inseguire un desiderio giovaile mai sopito.

Nell'episodio intitolato La separazione, Lenù sta passando più tempo del previsto in Francia con Nino, ma sa che deve recuperare il tempo perso con le figlie.

Gli anni passano, e le bambine ormai, spesso lontane da entrambi i genitori, hanno solo i nonni come punto di riferimento. Quando anche Pietro si costruisce una nuova vita, Elena decide che vuole portare Dede ed Elsa da Nino e vivere tutti insieme a Napoli. C'è qualcosa che però lei ignora: Nino Sarratore, al contrario di quelle che lei credeva, vive ancora con sua moglie. A rivelarglielo è la sua migliore amica, Lila, rimasta a Napoli, reinventatasi come imprenditrice informatica, personalità sempre più potente nel quartiere.

Irene Maiorino e Alba Rohrwacher prendono il posto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Lila e Lenù

Il secondo episodio, La dispersione, vede Nino ed Elena fare prove generali di famiglia allargata: lui ha preso un appartamento in via Tasso in cui vivere con Lenù e le sue figlie, ma lei non riesce più a perdonare le sue assenze e poi le sue giustificazioni. Lo lascia.

Costretta a riprendersi le figlie, le porta a vivere in casa di Mariarosa e Franco, ma quando questi si suicida, Elena non sembra avere altra scelta. Con le bambine, va a vivere nell'appartamento di via Tasso. Lì ritrova anche Nino.

Il cast

L'amica geniale cambia ancora il volto dei suoi protagonisti, nel corso dell'ultima stagione, per testimoniare il trascorrere del tempo. Nei panni di Lenù e Lila ora ci saranno, rispettivamente, Alba Rohrwacher, voce narrante fin dall'inizio della serie, e Irene Maiorino. Sono state loro, dunque, a prendere il posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Cambia anche Nino Sarratore, che nella stagione 4, salutato Francesco Serpico, avrà il volto più maturo di Fabrizio Gifuni.

Ci saranno poi Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Immacolata, la madre di Elena), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da giovane), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco nei panni di Mariarosa Airota.

Da quante puntate è composta L'amica geniale 4

A differenza delle precedenti, l'ultima stagione de L'amica geniale è composta da un totale di 10 episodi, due in più rispetto al solito, che Rai 1 manderà in onda nel corso di 5 prime serate. Salvo impreviste, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante terminerà dunque lunedì 9 dicembre (lo stesso giorno de La Talpa su Canale 5).

Ricordiamo che, non soltanto le cinque previste per l'ultima stagione, ma tutte le puntate de L'amica geniale sono disponili su RaiPlay per la visione in streaming on demand.