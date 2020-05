L'amica geniale 3: Rai annuncia il rinnovo per la stagione tratta da Storia di Chi fugge e di chi resta

L'amica geniale 3 è stata confermata ufficialmente da RAI e HBO che ha annunciato la terza stagione che sarà tratta da Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo libro della quadrilogia scritta da Elena Ferrante.

La produzione sarà curata da Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle), Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, con Rai Fiction, con HBO Entertainment, in coproduzione con Mowe e Umedia.

Eleonora Andreatta, direttore di RAI Fiction, ha dichiarato: "Premiata dal pubblico italiano e internazionale, la grande sfida de L'amica geniale continua con l'annuncio di Rai ed HBO della terza stagione, rafforzando l'ambizione di creare un racconto complesso e portare l'immaginario italiano nel mondo tenendo sempre al centro della narrazione il vissuto del nostro Paese. Il successo della seconda serie ha confermato la potenza della storia di Elena Ferrante e la sua capacità di tradursi in un avvincente racconto seriale amato in tutto il mondo con la ricchezza e il fascino della regia di Saverio Costanzo".

Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO Programming, ha aggiunto: "Dare vita al bellissimo lavoro di Elena Ferrante è stata una gioia e un privilegio. Il fatto che sia gli spettatori che i critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante e ringraziamo l'intero team guidato da Saverio Costanzo per l'eccezionale lavoro svolto nella seconda stagione. Non vediamo l'ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell'amicizia di Elena e Lila".

Lorenzo Mieli, Amministratore Delegato di The Apartment (Fremantle) ha quindi ribadito: "Abbattere confini geografici e linguistici. Scommettere sul passato per parlare del presente, sul particolare per diventare universali. Era questa la sfida quando tre anni fa abbiamo cominciato a lavorare alla prima stagione de L'amica geniale. Spinti dalla perfezione dei romanzi di Elena Ferrante e dal grande talento di Saverio Costanzo, abbiamo affrontato una sfida spericolata e per questo bellissima. Se ci siamo riusciti è stato anche grazie a HBO e Rai che ci hanno accompagnati in questa avventura seguendo con cura, passo dopo passo, la realizzazione di un progetto che quei confini li ha abbattuti e quella scommessa l'ha vinta con grazia e bellezza".

Il comunicato ufficiale prosegue con le parole di Domenico Procacci, amministratore delegato di Fandango: "L'Amica Geniale continua la sua strada, e questa è una gioia. Così come è una gioia, e un privilegio, lavorare ad un livello di qualità tanto elevato realizzando un prodotto popolare, amato e seguito da un pubblico così ampio".

L'amica geniale 2, la recensione degli episodi 7 e 8: L'epica del ritorno nell'atteso finale

Nella serie si racconta la storia di Elena Greco (Lenù) e dell'amica più importante della sua vita, Raffaella Cerullo (Lila). Un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

L'amica geniale è una serie HBO-Rai Fiction, creata da Saverio Costanzo. La terza stagione sarà tratta dal romanzo Bestseller Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante pubblicata in Italia da Edizioni E/O e negli Stati Uniti da Europa Editions.