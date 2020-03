L'amica geniale 3 è in fase di scrittura: l'annuncio della RAI

La RAI annuncia ufficialmente, attraverso la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, che l'Amica geniale 3 è in fase di scrittura, e non potrebbe essere altrimenti visto il successo della stagione 2.

L'amica geniale 3 è in fase di scrittura: l'annuncio ufficiale della RAI arriva a meno di 24 ore dal trionfo di ieri sera in fatto di ascolti. Gli italiani che hanno salutato la seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante sono stati quasi 7 milioni.

A congratularsi con la produzione, attraverso un comunicato stampa, è stata la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, che ha dichiarato: "Quasi sette milioni di spettatori con il 28% di share hanno seguito Lila e Lenù nell'ultima puntata della seconda stagione de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome. Un'eccellente conclusione che conferma la grande accoglienza e la continuità dell'ascolto da parte del pubblico in tutte le sue fasce e con dati importanti nei segmenti femminili, nei laureati (oltre il 35%) e in tutte le classi socio-economiche".

L'amica geniale 2: ascolti record per il finale di stagione

La direttrice ha proseguito con i ringraziamenti di rito: "Ha vinto la bella televisione, quella del racconto di sentimenti profondi come l'intensità anche dolorosa di un'amicizia e la forza aspra e generosa della vita - dichiara il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta. Un lavoro di questa qualità non può che nascere da una comunione di intenti e dal più alto livello creativo, professionale e produttivo. La potenza dei romanzi di Elena Ferrante e la regia innovativa e sfidante di un autore come Saverio Costanzo. E poi, con loro nella scrittura, Francesco Piccolo e Laura Paolucci, e la squadra dei produttori - con Rai Fiction, Fandango, The Apartment, Wildside e HBO - che hanno permesso a una storia italiana di competere con il meglio della fiction internazionale. E infine grazie a loro, a Lenù e Lila, a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, due indimenticabili e vitalissime compagne di viaggio nel nostro immaginario".

L'amica geniale 2: una scena dell'episodio 7

E in attesa che la seconda stagione de L'amica geniale sbarchi anche negli Stati Uniti, in primavera, dove già la prima aveva riscosso un grande successo di pubblico e critica, la Andreatta ha rotto il silenzio su quanto ci aspetta: "Intanto, il nostro lavoro continua con la terza stagione che è in scrittura".