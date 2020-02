L'amica geniale 2: trama della quinta e sesta puntata, stasera su Rai1

L'amica geniale 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta e sesta puntata della nuova stagione tratta dal romanzo Storia del nuovo cognome, scritto da Elena Ferrante e secondo della quadrilogia de L'amica geniale.

La trama della quinta puntata, dal titolo Il tradimento, trova Pinuccia, destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, che decide di andar via da lschia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad allora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si trova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica.

La trama della sesta puntata, intitolata La rabbia, rende già chiaro che, dopo l'estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l'amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andate a salutarla ma la trova ancora invischiata nella sua storia con Nino. La scoperta la disgusta al punto da voler scappare da lei e dal rione stesso, cosa che finalmente riesce a fare quando, superato brillantemente l'esame di maturità, vince una borsa di studio per frequentare l'università a Pisa.

Alla regia della seconda stagione de L'amica geniale ancora Saverio Costanzo, che ha condiviso l'avventura con Alice Rohrwacher: sua la direzione di uno degli episodi in onda stasera. La sorella Alba Rohrwacher torna come voce narrante. Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, L'amica geniale 2 riporta sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nei panni di Lila alla ricerca del riscatto sociale.