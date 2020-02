L'amica geniale 2: la sigla vintage è bellissima

L'amica geniale 2 ha debuttato sugli schermi di Rai1 e la sigla vintage realizzata per i nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha conquistato gli spettatori.

Il filmato, realizzato da Vertigo, si ispira infatti ai video amatoriali girati in passato, negli anni in cui Lenù e Lila si stavano avvicinando all'età adulta.

I titoli di testa mostrano così le due amiche e gli altri protagonisti impegnati in attività quotidiane sulle note dello splendido tema musical composto da Max Richter.

Alla regia de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome] c'è ancora Saverio Costanzo, che ha condiviso l'avventura con Alice Rohrwacher: sua la direzione dei due episodi in onda stasera su Rai1. La sorella Alba Rohrwacher torna come voce narrante.

Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, la serie riporta sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nel ruolo di Lila alla ricerca del riscatto sociale.