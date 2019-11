L'amica geniale 2: nella primavera del 2020 i nuovi episodi della fiction RAI

L'amica geniale 2 si prepara all'approdo su Rai1, nella primavera del 2020, con i nuovi episodi, ancora tratti dai romanzi di Elena Ferrante, le cui riprese sono da poco terminate.

L'amica geniale è stata una dei più grandi successi della passata stagione di Rai1, con punte di quasi 8 milioni di spettatori durante le quattro prime serate di messa in onda, ma soprattutto ha messo d'accordo critica e pubblico. "L'amica geniale segna una svolta nella produzione della fiction italiana. Un traguardo, questo, frutto del lungo percorso di internazionalizzazione della serialità Rai": con queste parole la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha presentato lo show nel corso di una visita ufficiale al set napoletano.

L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome, questo il titolo ufficiale della seconda stagione, porta ancora la firma di Saverio Costanzo, che ha condiviso la sedia da regista con Alice Rohrwacher: sua la direzione di due episodi. Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, L'amica geniale 2 riporterà sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nei panni di Lila alla ricerca del riscatto sociale.