L'amica geniale 2: nuovo record di ascolti in TV, battuto il Grande Fratello Vip

L'amica geniale 2 continua con i suoi record di ascolti, anche con la terza e quarta puntata in onda su Rai1, battendo così il suo concorrente diretto su Canale 5, il Grande Fratello Vip.

I dati di Auditel classificano al primo posto della serata di ieri L'amica geniale 2 (qui la nostra recensione degli episodi 3 e 4), che ottiene il 27,8 % di share rispetto al 19% ottenuto dal GF Vip, con 3.319.000 spettatori. La serie prodotta da RAI ed HBO, quindi, continua a conquistare gli spettatori che ieri erano 6.561.000 attaccati alle loro tv, per seguire le avventure di Elena e Lila.

Secondo i dati, la serie diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher è stata particolarmente apprezzata dal pubblico dei laureati con il 34,6% di share e da quello delle donne dai 25 ai 34 anni con il 26,8% di share. Con il 22,9% è stata la prima scelta anche per i giovani dai 15 ai 24 anni. Il picco di ascolti è stato di 7 milioni 154 mila con il 34,1% di share.

Partita il 10 febbraio, L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è basata sul secondo romanzo best seller scritto da Elena Ferrante, ormai famoso in tutto il mondo. Ambientata negli anni '60, nel Rione Luzzatti di Napoli la serie racconta della vicende vissuta da Lenù e Lila, due amiche unite da una profonda amicizia che ha i suoi alti e bassi. Le due protagoniste, interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, vivono il difficile periodo di crescita, che vede Lila già sposata e in lotta costante con il marito e Lenù divisa tra la sua vita nel Rione e l'ambiente più intellettuale in cui vive grazie alla scuola.

Le prossime puntate della seconda stagione de L'amica geniale andranno in onda lunedì 24 febbraio.