L'amica geniale 2, Giovanni Amura e la scena della violenza su Lila: "Sono stato male"

Dopo tanta attesa L'amica geniale 2 ha debuttato su Rai 1 e arrivano anche i primi commenti dei suoi protagonisti, tra cui Giovanni Amura che nella serie interpreta Stefano Carracci, che ha parlato della scena di violenza su Lila e dell'impatto psicologico ed emotivo che ha avuto questa interpretazione su di lui e di come ha lavorato sul suo personaggio, che in un'inquadratura dell'ultimo episodio appare dietro una porta di vetro, un'immagine che ha colpito molto il pubblico.

Il giovane attore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Fanpage, nelle quali ha raccontato di quanto è stato male sul set, in particolare quando ha dovuto girare una scena andata in onda nella prima puntata de L'amica geniale 2 - Storia di un nuovo cognome, in cui Stefano Carracci appare violento nei confronti della moglie Lila, interpretata da Gaia Girace: "Interpretarlo è stato faticoso. È stato brutto anche per Gaia, non solo per me. L'abbiamo girata per una notte intera e ci ha svuotato tantissimo. Quando si estremizzano certe cose, fa molto male."

La violenza in questione è avvenuta durante la prima notte di nozze, quando Lila si rifiuta di obbedire al marito e di andare a letto con lui. In quel momento, Stefano Carracci si trasforma in un mostro come evidenzia, in particolare, la scena che lo inquadra dietro il vetro della porta del bagno. Un viso distorto, dall'espressione malvagia.

L'amica geniale 2: il volto di Stefano Carracci (GIovanni Amura) dietro una porta

Giovanni Amura si è dovuto preparare molto bene per interpretare questi momenti, grazie anche all'aiuto di un coach, ma nonostante questo le difficoltà si sono palesate: "È stato brutto perché mi ha fatto provare il dolore che prova una donna. Quando ho rivisto quella scena, ho pianto. E anche quella sera, sono stato proprio male. C'è stato il reparto trucco e parrucco, grandissime amiche, che mi ha consolato. Dopo ogni ciak mi dicevano di non preoccuparmi, che quello non ero io."

Vi ricordiamo che L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome andrà in onda ogni lunedì su Rai 1, per altre 3 serate. La serie è diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, tratta dai best seller dell'autrice Elena Ferrante.