L’amica Geniale 2, gaffe e falsi scoop di Caterina Balivo a Vieni da me

Caterina Balivo, parlando de L'amica geniale 2, ha fatto una serie di gaffe che hanno fatto inorridire il pubblico sui social. La conduttrice e gli ospiti in studio hanno dimostrato di sapere molto poco della serie tratta dai libri di Elena Ferrante.

Caterina Balivo e i suoi ospiti, ieri a Vieni da me, si sono intrattenuti a parlare della seconda stagione de L'amica geniale, la serie diretta da Saverio Costanzo che sta tenendo incollati milioni di italiani agli schermi di RAI1 il lunedì sera. Peccato che né la conduttrice nè gli ospiti si fossero preparati sull'argomento e hanno iniziato a fare una serie di gaffe imperdonabili. La Balivo ha parlato dell'addio di Gaia Girace (Lila), secondo il suo presunto scoop, l'attrice abbandonerà la serie perché ha litigato con la protagonista Margherita Mazzucco (Lenu'). Nulla di più falso, ovviamente, tutti coloro che conoscono i libri o letto attentamente le interviste ai protagonisti, sanno che le due attrici abbandoneranno la serie nella terza stagione per motivi anagrafici. La storia, che si sviluppa in un arco narrativo molto ampio, richiede il cambio di cast.

L'amica geniale 2: gaffe di Amadeus con le due protagoniste in diretta su Rai1

Anche Massimo Maffei, ospite in studio ha dimostrato di conoscere poco l'universo in cui si muove la serie. Quest'anno Saverio Costanzo si è alternato ala regia con la sua collega, l'italianissima Alice Rohrwacher. Per Maffei la regista è di nazionalità tedesca, sarà stato il cognome a trarlo in inganno, e Costanzo avrebbe abbandonato la serie: "Nelle prossime puntate non ci sarà più Saverio Costanzo ma una regista tedesca. Posso immaginare che ci siano state delle frizioni che purtroppo accadono".

Vabbe' abbiamo capito che lì nessuno ha letto nemmeno un libro e forse manco visto una mezza puntata...#vienidame — raffaella (@raffael22857987) February 20, 2020

Social scatenati contro i presunti scoop, o meglio contro le fake news della trasmissione. Tocca precisare che Gaia Girace e Margherita Mazzucco saranno presenti nei primi episodi de L'amica geniale 3, poi ci sarà il cambio della guardia, il nome delle nuove attrici non è stato ancora ufficializzato