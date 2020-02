L'amica geniale 2: gaffe di Amadeus con le due protagoniste in diretta su Rai1

La gaffe di Amadeus rispetto a L'amica geniale 2, anzi, rispetto alle due protagonista, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, non poteva certo passare inosservata, anche perchè compiuta al di fuori di Sanremo, certo, ma comunque in diretta su Rai1.

Cosa è successo: lo scorso 17 febbraio Gaia Girace e Margherita Mazzucco, interpreti rispettivamente di Lila e Lenù ne L'amica geniale, sono state ospiti de I soliti ignoti sul primo canale RAI. Non era la prima intervista di Amadeus alle giovani protagoniste - già ospiti durante Sanremo 2020 - ma questa volta il conduttore non ha certo risparmiato complimenti e domande, soprattutto alla luce del successo in fatto di critica e ascolti delle nuove puntate dello show. Peccato che tra i vari quesiti ce n'è stato uno che avrà fatto sorridere quanti sono già a conoscenza del dettaglio oggetto di domanda: "Questo ruolo è stato più difficile di altri?".

Inevitabile la risposta delle due: "In realtà è la nostra prima esperienza, quindi ci siamo messe completamente in gioco con questi ruoli". È stato a questo punto che il mestiere di Amadeus ha giocato un ruolo fondamentale, facendo quasi sembrare la gaffe voluta per il complimento successivo, quando cioè ha chiesto, in maniera retorica e con aria super sorpresa: "Questa è la vostra prima esperienza come attrici?! Incredibile!".

Curiosi di vedere lo "scivolone" subito recuperato del conduttore? Basta consultare la puntata completa sulla piattaforma RaiPlay.