L'amica geniale 2, anticipazioni della quinta e sesta puntata

L'amica geniale 2 tornerà su Rai1 il prossimo lunedì con la quinta e sesta puntata, di cui vi forniamo le prime anticipazioni. Intanto la serie tv prodotta da RAI ed HBO ha sfornato un nuovo record di ascolti nella serata di ieri: gli episodi 5 e 6 hanno tenuto incollati allo schermo oltre 6,5 milioni di spettatori.

La quinta puntata, intitolata Il tradimento, ci riporta a Ischia, da cui Pinuccia, turbata, fuggirà quasi per tornare da Rino, mentre Elena, per nulla interessata a Bruno, si ritroverà custode di un segreto. Nella sesta puntata, dal titolo La rabbia, troviamo Elena e Lila ancora lontane, dopo l'estate sull'isola. Quando Lenù decide di andare a trovarla in salumeria, scopre che molto è cambiato per l'amica al ritorno dalle vacanze e che la sua storia clandestina con Nino non è finita.

L'amica geniale 2: nuovo record di ascolti in TV, battuto il Grande Fratello Vip

L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome tornerà con i due nuovi episodi lunedì 24 febbraio su Rai1 alle 21:25. Le puntate 3 e 4 (qui la nostra recensione degli episodi 3 e 4 de L'amica geniale 2) sono visibili sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata alla serie tratta dal ciclo di romanzi L'amica geniale di Elena Ferrante.

Alla regia ancora Saverio Costanzo, che ha condiviso l'avventura con Alice Rohrwacher in occasione della quarta puntata, e che tornerà dietro la macchina da presa negli episodi in onda la prossima settimana.