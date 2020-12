L'Alligatore, stasera su Rai2 l'ultima puntata: la trama

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna L'Alligatore, la serie tv crime con protagonista Matteo Martari, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto: le anticipazioni dell'ultima puntata.

La trama dell'episodio Fine dei giochi, anticipa che l'Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo. L'Alligatore è arrivato alla "fine dei giochi": insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall'interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi.

A vestire i panni di Marco Buratti detto Alligatore, Matteo Martari, che è stato chiamato a dare corpo e voce - dai toni bassi e rauchi come chi ha frequentato i luoghi più umidi e fumosi del nord est - a questo particolarissimo personaggio letterario.

Protagonisti con lui, Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini, Valeria Solarino è Greta, Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

L'Alligatore è una coproduzione Rai Fiction - Fandango, prodotta da Domenico Procacci per Fandango, con la supervisione artistica di Daniele Vicari. Le sceneggiature sono di Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto che insieme hanno firmato anche il soggetto di serie e i soggetti di puntata.