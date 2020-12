L'Alligatore: anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai2

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna L'Alligatore, la serie tv crime con protagonista Matteo Martari, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto: le anticipazioni della terza puntata.

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna, con la terza puntata, L'Alligatore, la serie crime tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.

Fin dalle anticipazioni dell'appuntamento odierno, mercoledì 9 dicembre 2020, scopriamo che l'Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell'inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all'Alligatore, l'unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell'illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d'avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria.

La scoperta di questo ambiente, fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segnerà profondamente i nostri tre amici, facendo riemergere i fantasmi del carcere, i ricordi dolorosi e sconvolgenti di violenze viste o subite.

A vestire i panni di Marco Buratti detto Alligatore, Matteo Martari, che è stato chiamato a dare corpo e voce - dai toni bassi e rauchi come chi ha frequentato i luoghi più umidi e fumosi del nord est - a questo particolarissimo personaggio letterario.

Protagonisti con lui, Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini, Valeria Solarino è Greta, Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

L'Alligatore è una coproduzione Rai Fiction - Fandango, prodotta da Domenico Procacci per Fandango, con la supervisione artistica di Daniele Vicari. Le sceneggiature sono di Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto che insieme hanno firmato anche il soggetto di serie e i soggetti di puntata.