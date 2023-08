L’Allieva con Lino Guanciale torna stasera su Rai 1: trama e cast degli episodi del 29 agosto

Stasera, 29 agosto, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, saranno trasmessi due episodi della terza stagione de L'allieva, il medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Trama e cast degli episodi di questa sera andati in onda, per la prima volta, nell'ottobre del 2020.

L'allieva: Trama

Medical drama, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, segue le avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, che tra casi intricati e difficili da risolvere, ha il cuore diviso a metà tra il cinico Dr. Conforti e il reporter Arthur Malcomess.

Trama degli episodi di stasera 29 agosto

Stagione 3 - Episodio 05 - Il Bersaglio

Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all'allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

Stagione 3 - Episodio 06 - Il ritratto

Con l'opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l'atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d'arte morto misteriosamente.

L'allieva: Interpreti e personaggi