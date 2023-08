L’Allieva con Lino Guanciale torna stasera su Rai 1: trama e cast degli episodi del 27 agosto

Rai 1 stasera propone, in prima serata, L'Allieva: trama e cast del medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Stasera, 27 agosto, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, saranno trasmessi due episodi della terza stagione de L'allieva, il medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Trama e cast degli episodi di questa sera andati in onda, per la prima volta nell'ottobre del 2020.

L'allieva: Trama

Medical drama, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, segue le avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, che tra casi intricati e difficili da risolvere, ha il cuore diviso a metà tra il cinico Dr. Conforti e il reporter Arthur Malcomess.

Trama degli episodi di stasera 27 agosto

Stagione 3 - Episodio 03 - Il coltello Yanagiba

Alice è incuriosita dall'arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori da gli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l'attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la cons idera un modello di vita.

Stagione 3 - Episodio 04 - Stuntgirl

L'indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l'attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d'amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei.

L'allieva: Interpreti e personaggi