L'Allieva 3: anticipazioni della prima puntata, stasera su Rai1

L'Allieva 3 arriva stasera su Rai1 a partire dalle ore 21:25. La serie tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, farà compagnia al suo fedelissimo pubblico per sei prime serate, e per un totale di 12 episodi.

Le anticipazioni della prima puntata hanno il profumo dei fiori d'arancio. "Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?": è così che, nel pieno di un'autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All'Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro. L'allieva è ora diventata un medico legale e deve affrontare la sua prima perizia: una ballerina trovata morta nell'attico sopra la sua scuola di danza. Morte naturale o omicidio?

Intanto Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio professore di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone viene messa alla prova dal bando di dottorato: in palio ci sono solo due posti e il perdente dovrà lasciare l'istituto. Intanto, dal passato di Claudio arriva un misterioso personaggio...

La trama della terza stagione

Basata sui romanzi "Un po' di follia in primavera" e "Arabesque" (ed. Longanesi), la terza stagione vede Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) finalmente non più un'allieva: la specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti come il suo mentore e ora anche fidanzato, il dott. Claudio Conforti (Lino Guanciale). E' proprio la crescente autonomia professionale di Alice, insieme all'arrivo della nuova "Suprema" dell'Istituto di Medicina Legale, la prof.ssa Andrea Manes, interpretata da Antonia Liskova, a mettere a dura prova il rapporto con Claudio. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell'intraprendenza e del successo femminile. E Andrea sceglie Alice come sua assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare completamente la sua vita.

A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio nella vita della coppia c'è l'arrivo del fratello di Claudio, Giacomo Conforti, ruolo affidato a Sergio Assisi. I due sono agli antipodi: tanto Claudio è preciso, quanto Giacomo è fuori dagli schemi. La sua comparsa riapre vecchie ferite e costringerà Claudio e Alice a prendere decisioni difficili. Non mancano, in ogni puntata, i casi gialli che vedono Alice impegnata come medico legale. Sul campo ritrova il PM Sergio Einardi (Giorgio Marchesi) e un'amica di vecchia data, Silvia Barni (Chiara Mastalli), diventata nel frattempo vice questore, affiancata dall'agente Visone (Fabrizio Coniglio).

All'interno dell'Istituto di Medicina Legale, l'arrivo della nuova "Suprema" non è l'unica novità. Claudio è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione, mentre la prof.ssa Boschi, alias la Wally (Giselda Volodi), delusa per la mancata promozione a direttore, decide di autoesiliarsi. Arrivano, inoltre, due nuovi specializzandi: Sandro (Stefano Rossi Giordani) e Giulia (Giorgia Gambuzza). Sempre presenti i colleghi di Alice, Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano) e il dott. Anceschi (Francesco Procopio).

Nei nuovi episodi ritroveremo anche il fratello di Alice, Marco (Pierpaolo Spollon), diventato papà della piccola Camilla, nata dall'amore con Lara; Cordelia (Anna Dalton), che continua a condividere l'appartamento con Alice, e nonna Amalia (Marzia Ubaldi), sempre pronta a ricevere le confidenze della nipote.