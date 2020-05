L'allenatore nel pallone e Lino Banfi celebrati da un quotidiano inglese

Lino Banfi è l'allenatore nel pallone

L'allenatore nel pallone, celebre film interpretato da Lino Banfi, è stato oggetto di un articolo nel quotidiano inglese The Guardian, a cura di un collaboratore di origine italiana nella sezione sportiva del giornale.

Il pezzo di The Guardian si concentra soprattutto sulla dimensione puramente calcistica del film, anche se non manca la riflessione sul contesto storico e cinematografico, già nella prima frase: "Prima di Mike Bassett, c'era Oronzo Canà." Bassett è il protagonista di un mockumentary uscito nel 2001, e poi diventato una serie televisiva andata in onda su ITV nel 2005. Nel parlare del genere di appartenenza del lungometraggio, l'autore lo paragona a Carry On, nota serie di commedie britanniche a base di malintesi e doppi sensi, e sottolinea che in entrambi i casi sarebbe difficile rifare quei film tali e quali oggi (nel caso di Canà, il problema sarebbe legato alle battute sui gay e sui transgender). Emerge anche un dettaglio curioso sulla carriera internazionale della pellicola: data l'impossibilità di rendere correttamente il gioco di parole del titolo italiano, in altri paesi uscì con l'inspiegabile appellativo Trainer on the Beach, l'allenatore in spiaggia.

Lino Banfi in una scena del film L'allenatore nel pallone 2 (2007)

L'allenatore nel pallone è uscito nel 1984 e ancora oggi è considerato un titolo di culto, principalmente grazie a Lino Banfi nei panni dell'irresistibile Oronzo Canà, allenatore della Longobarda e inventore dello schema "5-5-5". A livello calcistico il film è noto anche per i camei di diversi giocatori di Serie A, fenomeno verificatosi anche nel sequel, L'allenatore nel pallone 2, uscito nel 2008. Nello specifico, nel secondo episodio Oronzo sogna di essere sotto processo, e tutti i presenti sono calciatori famosi. L'avvocato difensore è Francesco Totti, che commenta la cosa dicendo "Ma quale difensore? Ma ancora non l'hai capito che so' attaccante?". Quello di Canà è uno di due ruoli che Banfi è tornato a interpretare dopo anni dall'uscita del capostipite: nel 2011, questa volta sul piccolo schermo, è stato nuovamente il commissario Pasquale Zagaria (che è anche il vero nome dell'attore).

Ricordiamo che da qualche giorno L'allenatore nel pallone è disponibile in versione restaurata su Infinity.