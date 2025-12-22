L'agente segreto, Wagner Moura lotta per la sua vita nel trailer di uno dei film più attesi

Film Club Distribuzione e Minerva Pictures hanno diffuso in streaming il trailer de L'agente segreto, nuovo film di Kleber Mendonça Filho con protagonista la star di Narcos Wagner Moura.

Il film è stato al centro della corrente stagione dei premi, dopo essere stato presentato con successo all'ultimo Festival di Cannes, dove si è aggiudicato i premi per la miglior regia e quello per il miglior attore andato proprio a Moura.

La pellicola verrà distribuita nelle sale italiane il 29 gennaio, giusto in tempo per approfittare della spinta mediatica che il film sta ricevendo proprio grazie ai riconoscimenti ottenuti in quest'ultimo periodo, tra cui le quattro candidature ai Golden Globes 2026. L'agente segreto è anche il candidato brasiliano ai prossimi Oscar.

Di cosa parla L'agente segreto?

Brasile, 1977. Marcelo, un esperto di tecnologia sulla quarantina, è in fuga. Arriva a Recife durante la settimana del carnevale, sperando di ricongiungersi con suo figlio, ma si rende presto conto che la città è tutt'altro che il rifugio non violento che cercava.

Man mano che la storia procede, emerge un clima di sospetto e paranoia, in cui nulla è completamente chiaro e il confine tra sicurezza, potere e repressione diventa sempre più sfumato.

Lo stile sobrio e rigoroso della regia, insieme a un uso significativo del suono e dei silenzi, contribuisce a coinvolgere lo spettatore e a spingerlo a interrogarsi sul rapporto tra individuo e Stato, tra libertà personale e controllo istituzionale. Con L'agente segreto, Kleber Mendonça Filho torna a parlare del suo Brasile e in particolare della sua città, Recife, scenario di parecchie sue pellicole precedenti.